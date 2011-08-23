Muere Jerry Leiber, coautor de canciones como "Jailhouse Rock", "Stand by Me" y "Hound Dog"

Jerry Leiber, coautor de algunas de las canciones más famosas de las décadas de 1950 y 1960, falleció este lunes, a los 78 años, en Los Ángeles (California) debido a complicaciones cardiopulmonares, informó el diario Los Angeles Times.

Leiber escribió junto a su socio, Mike Stoller, temas como "Hound Dog" y "Jailhouse Rock", interpretadas por Elvis Presley; "Stand By Me", de Ben E. King; "Is That All There Is?", de Peggy Lee; "Love Potion No. 9", de The Clovers, o "Ruby Baby", de The Drifters.

Entre los artistas que alguna vez grabaron canciones compuestas por Leiber y Stoller se encuentran también The Beatles, Jerry Lee Lewis, Buddy Holly, Fats Domino, The Everly Brothers, Barbra Streisand, Edith Piaf, The Rolling Stones y Aretha Franklin.

Las letras eran obra de Leiber, mientras que Stoller se encargaba de poner la música. Escribieron su primera canción en 1950 y dos años después consiguieron su primer éxito con "Kansas City".