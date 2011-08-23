Muere Jerry Leiber, coautor de canciones como "Jailhouse Rock", "Stand by Me" y "Hound Dog"
- Falleció a los 78 años por problemas cardiopulmonares
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Jerry Leiber, coautor de algunas de las canciones más famosas de las décadas de 1950 y 1960, falleció este lunes, a los 78 años, en Los Ángeles (California) debido a complicaciones cardiopulmonares, informó el diario Los Angeles Times.
Leiber escribió junto a su socio, Mike Stoller, temas como "Hound Dog" y "Jailhouse Rock", interpretadas por Elvis Presley; "Stand By Me", de Ben E. King; "Is That All There Is?", de Peggy Lee; "Love Potion No. 9", de The Clovers, o "Ruby Baby", de The Drifters.
Entre los artistas que alguna vez grabaron canciones compuestas por Leiber y Stoller se encuentran también The Beatles, Jerry Lee Lewis, Buddy Holly, Fats Domino, The Everly Brothers, Barbra Streisand, Edith Piaf, The Rolling Stones y Aretha Franklin.
Las letras eran obra de Leiber, mientras que Stoller se encargaba de poner la música. Escribieron su primera canción en 1950 y dos años después consiguieron su primer éxito con "Kansas City".
Elvis les llevó a la gloria
En 1953 formaron su propia discográfica, aunque su momento de estrellato llegó realmente cuando Elvis popularizó "Hound Dog" en 1956.
En 1995, un musical basado en las canciones del dúo, llamado 'Smokey Joe's Cafe', se estrenó en Broadway y completó más de 2.000 funciones.
Su último gran éxito como productores llegó en 1972, con el tema de Stealers Wheel's "Stuck in the Middle with You", que fue popularizada años después por el cineasta Quentin Tarantino en 'Reservoir Dogs'.
Lieber y Stoller ingresaron en el Salón de la Fama de los compositores en 1985. Un año después hicieron lo propio en el de productores y en 1988 se les abrió las puertas al Salón de la Fama del Rock and Roll.