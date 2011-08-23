Fallece Nick Ashford, compositor de grandes éxitos de la Motown
- Junto a su mujer compuso canciones como "Ain't No Mountain High Enough"
- Falleció a los 70 años mientras luchaba contra un cáncer de garganta
Nick Ashford, autor de varios éxitos del soul y el R&B de la década de los 70 y 80, murió este lunes, según informó su ex representante. Tenía 70 años.
Ashford, quien junto a su esposa Valerie Simpson escribió algunos de los éxitos más grandes de la factoría Motown, falleció en un hospital de Nueva York, dijo la representante Liz Rosenberg, amiga de Ashford durante años. El cantautor había sufrido de cáncer de garganta y estaba siendo sometido a tratamiento.
Ashford y Simpson lograron gran parte de su éxito en Motown con clásicos como "Reach Out And Touch Somebody's Hand", interpretada por Diana Ross, o con "Ain't No Mountain High Enough" y "You're All I Need To Get By" de Marvin Gaye y Tammi Terrell.
El dúo también creó himnos bailables para otros artistas como el "I'm Every Woman" de 1978, interpretado por Chaka Khan (retomado en 1993 por Whitney Houston).
Ashford y Simpson también desarrollaron su propia carrera discográfica. De sus canciones, la más famosa es "Solid", del año 1984.
La magia hecha canción
"Su música no tiene igual en términos de gran composición"; dijo Verdine White, bajista de Earth, Wind and Fire tras enterarse de la muerte de su amigo.
"Tenían magia y eso es lo que creaba esos maravillosos éxitos, esa magia", dijo White. "Sin esas canciones esos artistas no podrían haber llegado a un nivel superior".
En un gremio en el que los matrimonios y las asociaciones duran muy poco, Ashford y Simpson resistieron la prueba del tiempo. "El asunto era que estaban casados y trabajaban juntos, eso era lo que era especial sobre ellos. Todos admiraban eso", dijo White.
La pareja estuvo casada por 38 años. En 2002 entraron al Salón de la Fama de los Compositores.