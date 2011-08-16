Continúan los Proms y comienzan las transmisiones desde el Festival de Santander

Esta semana, dentro de los Festivales de Verano de Euroraradio, disfrutaremos de dos nuevos Proms, en directo desde el Royal Albert Hall de Londres, así como de uno de los conciertos del Proyecto Marta Argerich.

Además, este marteseste martes, Radio Clásica ofrece en directo desde Santander el concierto que el Festival Internacional de Santander (FIS) dedica a recordar el centenario de la muerte de Gustav Mahler y en el que la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt, dirigida por Paavo Järvi interpretará su Sinfonía nº7 en Mi menor.

Homenaje a Mahler en Santander La Séptima Sinfonía, comenzada en el verano de 1904 y concluida en el de 1905, sería estrenada en Praga en 1908. Se la ha denominado también “Canción de la noche”, por los dos Nocturnos en los que se fundamenta y fue considerada durante muchos años “la cenicienta” del ciclo, en palabras de Deryck Cooke; es decir, la menos interpretada y grabada, al menos hasta el renacer del interes por la obra mahleriana, en los años sesenta del siglo pasado. Una sinfonía, en cualquier caso, entre dos épocas que algunos han relacionado con el Romanticismo y otros, han calificado de “moderna” Además de esta sinfonía de Mahler, la Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt dirigida por su titular desde 2006, Paavo Järvi ofrecerá este martes por la noche, y antes de ella, el Concierto para violín y orquesta en La menor, llamado "turco" de Mozart, con la joven violinista noruega Vilde Frang, nacida en Oslo en 1986. La Orquesta Sinfónica de la Radio de Frankfurt que cuenta con más de 80 años, es la tercera más antigua de la radio de Alemania, e interpreta "todos los estilos y épocas", desde el barroco hasta el contemporáneo de vanguardia. El concierto que ofrece este martes se inscribe se inscribe en el ciclo "El universo sinfónico" del FIS Programa completo

Un prom muy ruso El miércoles, miércoles, los Festivales de Verano de Euroradio nos llevan de nuevo hasta Londres, para escuchar el Prom 44 dedicado a tres grandes compositores rusos: Shostakovich, Stravinsky y Tchaikovsky. Los intérpretes serán la violinista de origen georgiano Lisa Batiashvili y la Orquesta Philharmonia bajo la dirección del finlandés Esa-Pekka Salonen, su director principal desde 2008. Batiashhvili, que formó parte de la "New Generation Artists" de la BBC mantiene una relación especial con el Concierto para violín y orquesta nº1 de Shostakovich, que interpretará esta noche como ha demostrado en una grabación reciente con Esa-Pekka Salonen. Es una obra que ella contempla como un trabajo emblemático de la era soviética cuyos últimos años ella vivió en primera línea. Programa completo en www.bbc.co.uk/proms

Argerich y cía, desde Lugano El juevesjueves, le llega el turno al Proyecto Marta Argerich impulsado por el Festival de Lugano (Suiza). Cada año, desde 2002, la pianista argentina reúne en Lugano, Suiza, alrededor de 50 músicos para el “Proyecto Marta Argerich”, un taller de música clásica con músicos de primera categoría. Podremos escuchar el concierto que tuvo lugar el 19 de junio y que reunió a Argerich con músicos como Renaud Capuçon (violín), Gabriela Montero (piano) Dora Schwarzberg (violin), Alissa Margulis (violín), Lyda Chen (viola) y Natalia Margulis (cello) para interpretar obras de cámara de Beethoven, Dvorak, Chaikovski y Rachmaninov. Programa completo del concierto