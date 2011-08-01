Continúan los Proms en directo en Radio Clásica dentro de los Festivales de Verano de Euroradio

Radio Clásica continúa esta semana con las transmisiones de los Festivales de Verano de Euroradio que ofrecemos gracias a los intercambios entre emisoras de radio públicas de la UER (Unión Europea de Radiotelevisión).

Esta semana, conectaremos con Festivales como el de Orlando (Holanda) y Naantali (Finlandia). Y tendrán un especial protagonismo los Proms de la BBC -en su edición 117- que nos ofrecerán un Concierto de la Orquesta Sinfónica de la BBC y los BBC Singers, dirigido por Andrew Davis, el martes, y otro, el viernes, en el que podremos escuchar a la Joven Orquesta Simón Bolívar de Venezuela interpretando, en el Royal Albert Hall, la Sinfonía nª 2 en do menor (Resurrección) de Gustav Mahler.

Las transmisiones de la semana

Este lunes, a partir las 20 h, dentro de los Festivales de Verano de Euroradio, Radio Clásica conectará en dirercto con el Teatro de Kerkrade, en Holanda, para ofrecernos un concierto del Festival Orlando, el festival de música de cámara más antiguo de los Países Bajos.

Un concierto con obras de Schnittke, Rota y Debussy, a cargo de conjuntos como Anima Quartet (Rusia), Pavel Haas Quartet (República Checa), y el Orlando Wind Quintet.

Programa completo en la web del Festival Orlando.

El martes, Radio Clásica transmite en directo desde el Royal Albert Hall el Prom nº 24 en el que podremos escuchar el Concierto para violín de Elgar, la Suite 'In a Nutshell' de Grainger y Las travesuras de Till Eulenspiegel, op 28, de Richard Strauss, entre otras obras, con la violinista británica Tasmin Little -nacida en 1965 y alumna en su día de Yehudi Menuhin-, la Orquesta Sinfónica de la BBC y los BBC Singers. Dirigirá este concierto Andrew Davis, quien fue director principal de esta orquesta entre 1989 y el año 2000.

Programa completo del concierto en la web de BBC Symphony Orchestra.

El miércoles, Euroradio nos lleva hasta uno de los eventos musicales más importantes de Finlandia, el Festival de Música de Naantali. Podremos escuchar un concierto de aquel festival que tuvo lugar el pasado 17 de junio y que reunió en su programa, obras de Salonen, Sallinen, Gubaidulina y Saint-Saëns, a cargo de distintos intérpretes. El concierto fue titulada "Piezas de un mosaico", título de una de las obras programadas, el cuarteto nº5, opus 54, del compositor finlandés Aulis Salinen.

Programa completo, en la web del Festival de Música de Naantali.

El jueves 4 de agosto, nos trasladamos hasta el Festival de Mecklenburg-Vorpommeern (Alemania) , para escuchar en diferido el concierto que tuvo lugar en la iglesia de San Jorge el pasado 10 de junio, que incluyó obras de Brahms, Haydn y Dvorak, a cargo de la Orquesta Sinfónica de la NDR, dirigida por Jakub Hruša.

Programa completo, en la web del Festival.

Radio Clásica cerrará la semana con la transmisión en directo del Prom nº29 que reunirá en el Royal Albert Hall, a la Joven Orquesta Simón Bolívar de Venezuela y el Coro Nacional de Jóvenes de Gran Bretaña, para interpetar Resurrección, la Segunda Sinfonía de Mahler, guiados por el venezolano Gustavo Dudamel.

Más información sobre este concierto y Breve historia sobre los Proms, en la web BBC/Proms