RNE sigue ganando seguidores y se sitúa ya en 1.467.000 oyentes

La cadena pública consolida su tendencia positiva en esta temporada con 1.468.000 oyentes, casi 100.000 más que en la anterior.

Los programa emblemáticos de esta casa suben. En días como hoy alcanza 1.150.000 oyentes, 14.000 más que en la anterior temporada. Asuntos Propios, de Toni Garrido, bate su récord histórico con 279.000, e incrementa su audiencia un 40'9%.

No es un día cualquiera, de Pepa Fernández, registra su segunda mejor marca, con 869.000 oyentes, y una subida de 138.000 respecto a la misma hora del año anterior.

Más buenos resultados Otros programas de Radio Nacional que han registrado buenos resultados en esta 2ª ola del EGM han sido: Esto me suena con José Antonio García, que ha sumado 24.000 oyentes nuevos, lo que lo sitúa ya en 160.000 seguidores; Documentos, dirigido por Juan Carlos Soriano, casi dobla su audiencia al lograr 120.000 oyentes (74.000 más que hace un año) y crecer en 54.000 seguidores en esta última ola. La estación azul, con Ignacio Elguero, también registra muy buenos datos, con 165.000 oyentes, el programa de literatura de Radio Nacional crece en 80.000 seguidores en esta 2ª ola y tiene 103.000 seguidores más que hace un año.

Informativos y deportes Otros espacios acusan la pérdida general de oyentes de radio sufrida por todas las cadenas en esta ola, aunque mantienen cifras relevantes. El informativo de mediodía 14 Horas, con Ana Sterling y Rafael Bermejo, registra en esta ola 223.000 oyentes y el nocturno 24 Horas, con Iñigo Alfonso, se mantiene en prácticamente las mismas cifras que hace un año con 283.000 seguidores. El programa culturalEl ojo crítico, con Laura Barrachina y Julio Valverde, se mantiene en prácticamente los mismos datos de la ola anterior con 117.000 oyentes pero crece en 10.000 seguidores si lo comparamos con los datos de la misma ola de 2010. Entre los espacios deportivos de Radio Nacional, la edición de los sábados de Tablero deportivo, con Chema Abad, logra 505.000 oyentes en esta segunda ola del año. Si comparamos los datos con la misma ola de 2010, el espacio deportivo ha crecido en 32.000 oyentes. La edición dominical de Tablero deportivo se queda en 313.000 oyentes. Por su parte, Radiogaceta de los deportes, con José Luis Toral, registra 95.000 seguidores en esta segunda ola.

Cuarta posición Con estos datos, Radio Nacional se mantiene en la cuarta posición entre las radios generalistas, cierra la temporada con subida y es de las que menos bajada tienen en esta última oleada. El descenso generalizado del consumo de radio en estos meses de abril y mayo lleva a Radio Nacional a perder 46.000 seguidores (-26.000 si tomamos como referencia la audiencia acumulada). Sin embargo, baja menos que otros de la competencia. Así, la cadena Ser mantiene el liderato aunque pierde 657.000 oyentes; Onda Cero sigue en la segunda posición, pero baja en 39.000 personas; la Cope es tercera con un retroceso de 193.000 seguidores; y Punto Radio, en quinta posición, ha perdido en esta ola 101.000 .