'Documentos RNE' de Radio Nacional, y Cristina Almandós, Premios Antena de Plata

El espacio de Radio Nacional Documentos RNE, dirigido por Juan Carlos Soriano, y la periodista de TVE Cristina Almandós, presentadora de España en 24 Horas, han sido galardonados con los Premios Antena de Plata 2010, en los apartados de radio y televisión, respectivamente.

Estos galardones, que entrega anualmente la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión, reconocen la calidad de sus programas y su proximidad con los telespectadores.

El acto de entrega se celebrará el jueves 7 de julio, a las 20.00 horas, en el Centro Cultural ‘Eduardo Úrculo’, Auditorio Joaquín Rodrigo.

Un documental en la radio La base de Documentos RNE son documentales sobre hechos y personajes históricos, con especial atención a los del siglo XX y del ámbito español e iberoamericano. El programa está dirigido por Juan Carlos Soriano y se emite los sábados a las 15.00 horas. El análisis de los especialistas se complementa con sonidos de época y la voz de los protagonistas, procedentes del Fondo Documental de RTVE, el archivo audiovisual más importante de España.