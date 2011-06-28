'Documentos RNE' de Radio Nacional, y Cristina Almandós, Premios Antena de Plata
- La Asociación de Profesionales de Radio y Televisión entrega los galardones
- Reconocen la calidad y proximidad de los programas
El espacio de Radio Nacional Documentos RNE, dirigido por Juan Carlos Soriano, y la periodista de TVE Cristina Almandós, presentadora de España en 24 Horas, han sido galardonados con los Premios Antena de Plata 2010, en los apartados de radio y televisión, respectivamente.
Estos galardones, que entrega anualmente la Asociación de Profesionales de Radio y Televisión, reconocen la calidad de sus programas y su proximidad con los telespectadores.
El acto de entrega se celebrará el jueves 7 de julio, a las 20.00 horas, en el Centro Cultural ‘Eduardo Úrculo’, Auditorio Joaquín Rodrigo.
Un documental en la radio
La base de Documentos RNE son documentales sobre hechos y personajes históricos, con especial atención a los del siglo XX y del ámbito español e iberoamericano.
El programa está dirigido por Juan Carlos Soriano y se emite los sábados a las 15.00 horas. El análisis de los especialistas se complementa con sonidos de época y la voz de los protagonistas, procedentes del Fondo Documental de RTVE, el archivo audiovisual más importante de España.
La actualidad de las CC.AA.
Por su parte, Cristina Almandós es la encargada de presentar España en 24 Horas, un espacio informativo que se emite de lunes a viernes en el Canal 24 Horas.
Se trata de un programa que repasa, cada día, la actualidad de las comunidades autónomas y que se realiza en coordinación con todos los centros territoriales de TVE.
Cristina Almandóses Licenciada en Ciencias de la Información, rama Periodismo, por la Universidad Complutense de Madrid. Ha sido editora presentadora y redactora en diversas áreas de los servicios informativos de TVE y en el Canal 24 Horas, donde conduce actualmente el programa informativo España en 24 Horas.