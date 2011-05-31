RNE entrega el III Premio de Poesía Joven a Carlos Contreras por su obra 'El eco anticipado'
- El director de RNE, Benigno Moreno, lo ha entregado en nombre del jurado
- La editorial Pre-Textos publicará próximamente el poemario ganador
El director de RNE, Benigno Moreno, ha entregado el III Premio de Poesía Joven de Radio Nacional de España a Carlos Contreras por su poemario El eco anticipado.
De esta manera, la radio pública reafirma su compromiso como servicio público y su firme apuesta por los jóvenes creadores.
El Premio Poesía Joven de RNE, que cuenta con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, está destinado a autores menores de treinta años. En esta tercera edición, el galardón ha recaído en el burgalés Carlos Contreras.
El director de RNE, Benigno Moreno, ha entregado el galardón en nombre del jurado, compuesto por los poetas Luis Alberto de Cuenca, Esperanza López Parada, Amalia Bautista, Javier Lostalé e Ignacio Elguero, director también del canal Radio Nacional.
El ganador
Carlos Contreras (Burgos, 1980) es licenciado en Humanidades por la Universidad de Burgos y posee un master en Edición, Gestión y Producción de Revistas por la Universidad Pontificia de Salamanca.
Actualmente trabaja como redactor externo para la revista Qué leer y es columnista del diario El Mundo – El Correo de Burgos.
Asimismo, ultima la licenciatura de Dramaturgia en la RESAD y disfruta de una beca de creación en la Residencia de Estudiantes de Madrid.
Carlos Contreras es autor, entre otros, de los libros Bildungsroman (VI Premio Internacional de Poesía Joven Martín García Ramos); El mismo otro (Premio Letras Jóvenes de Castilla y León 2007 –Poesía–); Orikata (XI Premio de Teatro Arte Joven de la Comunidad de Madrid) y Resumen del silencio (XXVII Premio Leonor de Poesía). Ahora, la editorial Pre-Textos publicará El eco anticipado.