RNE entrega el III Premio de Poesía Joven a Carlos Contreras por su obra 'El eco anticipado'

El director de RNE, Benigno Moreno, ha entregado el III Premio de Poesía Joven de Radio Nacional de España a Carlos Contreras por su poemario El eco anticipado.

De esta manera, la radio pública reafirma su compromiso como servicio público y su firme apuesta por los jóvenes creadores.

El Premio Poesía Joven de RNE, que cuenta con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, está destinado a autores menores de treinta años. En esta tercera edición, el galardón ha recaído en el burgalés Carlos Contreras.

El director de RNE, Benigno Moreno, ha entregado el galardón en nombre del jurado, compuesto por los poetas Luis Alberto de Cuenca, Esperanza López Parada, Amalia Bautista, Javier Lostalé e Ignacio Elguero, director también del canal Radio Nacional.