RNE entrega el III Premio de Poesía Joven a Carlos Contreras por su obra 'El eco anticipado'

Este martes 31 de mayo, el director de RNE, Benigno Moreno, entregará elIII Premio de Poesía Joven de la radio pública por su poemario El eco anticipado.

Así, una vez más, Radio Nacional reafirma su compromiso como servicio público y su firme apuesta por los jóvenes creadores.

El Premio Poesía Joven de RNE, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, está destinado a autores menores de treinta años. En esta tercera edición, el galardón ha recaído en el burgalés Carlos Contreras.

El director de RNE, Benigno Moreno, entregará este martes el galardón en nombre del jurado compuesto por los poetas Luis Alberto de Cuenca, Esperanza López Parada, Amalia Bautista, Javier Lostalé e Ignacio Elguero, director también del canal Radio Nacional.