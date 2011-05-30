RNE entrega el III Premio de Poesía Joven a Carlos Contreras por su obra 'El eco anticipado'
- Al acto asistirá el director de RNE, Benigno Moreno, y el jurado del premio
- La entrega tendrá lugar el martes a las 20.30 horas en la Casa Encendida
Este martes 31 de mayo, el director de RNE, Benigno Moreno, entregará elIII Premio de Poesía Joven de la radio pública por su poemario El eco anticipado.
Así, una vez más, Radio Nacional reafirma su compromiso como servicio público y su firme apuesta por los jóvenes creadores.
El Premio Poesía Joven de RNE, con la colaboración de Obra Social Caja Madrid, está destinado a autores menores de treinta años. En esta tercera edición, el galardón ha recaído en el burgalés Carlos Contreras.
El director de RNE, Benigno Moreno, entregará este martes el galardón en nombre del jurado compuesto por los poetas Luis Alberto de Cuenca, Esperanza López Parada, Amalia Bautista, Javier Lostalé e Ignacio Elguero, director también del canal Radio Nacional.
El ganador
Carlos Contreras (Burgos, 1980) es licenciado en Humanidades por la Universidad de Burgos y posee un master en Edición, gestión y producción de revistas por la Universidad Pontificia de Salamanca.
Actualmente trabaja como redactor externo para la revista Qué leer y es columnista del diario El Mundo – El Correo de Burgos.
Asimismo, ultima la licenciatura de Dramaturgia en la RESAD y disfruta de una beca de creación en la Residencia de Estudiantes de Madrid.
Carlos Contreras es autor, entre otros, de los libros Bildungsroman (VI Premio Internacional de Poesía Joven Martín García Ramos); El mismo otro (Premio Letras Jóvenes de Castilla y León 2007 –Poesía–); Orikata (XI Premio de Teatro Arte Joven de la Comunidad de Madrid) y Resumen del silencio (XXVII Premio Leonor de Poesía). Ahora, la editorial Pre-Textos publicará El eco anticipado.