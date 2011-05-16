'Un Juguete, una Ilusión' comienza a distribuir los juguetes de la XI Edición

La campaña 'Un juguete, una ilusión', organizada por Radio Nacional de España y la Fundación Crecer Jugando se desplaza estos días hasta Marruecos, donde distribuirá 12.000 juguetes y pondrá en marcha cinco ludotecas en diferentes centros de menores, hospitales y escuelas.

Una representación de la campaña, compuesta por organizadores y colaboradores, visitará diferentes regiones marroquíes –Tánger, Marrakech, Ksar-el-Kebir, Larache y Tiznit- y entregará los juguetes a siete ONG's trabajan en proyectos educativos, infantiles y en programas de cooperación.

Además de Marruecos, la campaña llegará en 2011 a más de una veintena de países, entre ellos El Salvador, Nicaragua, Perú, Ecuador, Haití, Guatemala, Paraguay, Panamá, Honduras, Zimbabwe, Argelia, Benín, Armenia, Etiopia, Kenia, Irán, Jordania, Timor, Togo y Chile.

La mayor recaudación de la historia Este viaje se enmarca dentro de la undécima edición de ‘Un Juguete, una ilusión’, patrocinada por la Ciudad de las Artes y las Ciencias de la Generalitat Valenciana, y que acaba de finalizar con una recaudación de 3.324.098 euros, la mayor de su historia. La ayuda desinteresada de un gran número de colaboradores y la venta de los bolígrafos solidarios permitirá distribuir este año 520.000 juguetes e instalar 148 ludotecas en 21 países. Con estos juguetes, la campaña pretende ayudar a los niños a descubrir e interpretar el mundo que les rodea. Son juguetes unipersonales, para un uso prolongado, adaptados a las zonas de destino: no tienen pilas, ni electricidad y permiten ser utilizados primero por un niño y, a continuación, por muchos más. Juguetes sencillos como camiones, balones y muñecas que no fomentan la competitividad entre los más pequeños. Con las ludotecas, que se instalan en centros de asistencia primaria, colegios, centros de atención y nutrición infantil y hospitales, la campaña quiere subrayar el valor educativo y socializador del juguete. Cada una de ellas está dotada con un total 400 juegos y juguetes.