Radio Clásica de RNE acerca a toda España la Semana de Música Religiosa de Cuenca 2011

Desde 1961 Radio Nacional de España ha acercado la Semana de Música Religiosa de Cuenca a toda España y este año vuelve a esta cita estrella con una amplia cobertura.

Este lunes 16 de abril, Radio Clásica transmite desde las 20.30 horas el Stabat mater de Vivaldi, interpretado por la agrupación Orfeo 55 y con la dirección de Nathalie Stutzmann.

El miércoles 20 hará llegar a toda España el Officium Tenebrarum (Feria V in Coena Domini) del gran compositor Tomás Luis de Victoria. Fue uno de los mejores músicos de la historia y Radio Clásica se une al especial homenaje en el 400º aniversario de su muerte con la transmisión de esta liturgia.

A las 17.00 horas ofrecerá el primer concierto de la obra, que prosigue el Jueves Santo, a las 20.00 horas, con la interpretación del conjunto Schola Antiqua, Ensemble Plus Ultra. Y el Officium Tenebrarum. Sabbato Santo, el viernes a la misma hora.

Bach por la Orquesta Barroca de Sevilla Pero el miércoles también habrá una cita imprescindible para los amantes de la música. En directo, San Guglielmo d'Aquitania de Pergolesi con Les Talens Lyriques bajo la dirección de Christophe Rousset. En la catedral de Cuenca, la Orquesta Barroca de Sevilla, bajo la dirección de Gustav Leonhardt, interpretará el viernes varias cantatas de J. S. Bach, que se podrán seguir en directo desde las 22.30 horas. Entre otros conciertos, también destaca la producción de la obra de Vaughan WilliamsJob a Masque for Dancing, en directo el 23 de abril a las 20.30 horas; y el concierto final del domingo a las 11.30 horas con el que los oyentes podrán disfrutar del sonido de los dos órganos recién restaurados de la catedral de Cuenca con varias obras de Soler, Bach y Banchieri, entre otros.