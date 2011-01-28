RNE convoca la V edición de los Premios de RadioFicción

Radio Nacional de España y Caja Madrid convocan la IV edición de los Premios de RadioFicción, con los que se distinguen los mejores guiones de obras de ficción para radio.

Como en la anterior edición, la temática de los textos presentados tendrá que girar en torno a historias de misterio, terror y miedo.

Todos los autores que tengan hasta 35 años inclusive en la fecha en que termine la admisión de originales de la presente convocatoria, el 27 de marzo de 2011, y sean residentes en España .

Requisitos de los trabajos

- Deben ser inéditos y no premiados con anterioridad. No se admiten adaptaciones totales o parciales ni versiones de otras obras.

- Deben estar escritos en castellano.

- La temática girará en torno a historias de misterio, terror, miedo, género negro.

- Se presentarán mecanografiados a interlineado 1,5, cuerpo 14 y letra Arial.

- La duración de la obra se moverá en torno a los 20 minutos, entre 15 y 20 folios, habiendo flexibilidad por parte del jurado a la hora de valorar la duración de la obra en escena.

- Cada participante enviará por correo certificado tres copias, mecanografiadas y paginadas, o copia por correo electrónico a la dirección: ficcionsonora@rtve.es

- Ningún autor podrá enviar más de dos obras, participar con un escrito que haya obtenido algún premio nacional o internacional u opte por él en cualquier otro certamen.

- El autor premiado cederá los derechos de emisión, reproducción, comunicación pública y distribución de la obra a La Casa Encendida y RNE.

Los trabajos se podrán presentar sin firmar y sin ningún dato que pueda identificar al autor, bajo un lema o seudónimo o firmados con nombre real.

En plica aparte, en sobre cerrado, se incluirán los siguientes datos:

- Apellidos y nombre del autor

- Domicilio, localidad, provincia. Código Postal

- Teléfonos de contacto

- Correo electrónico.

- Fotocopia del DNI.

En el exterior de la plica se hará constar el lema o seudónimo y el título.

Quien lo envíe por correo electrónico adjuntará un archivo con los mismos datos arriba indicados.

La inscripción de los trabajos presentados a estos premios en el Registro de la Propiedad Intelectual queda bajo la responsabilidad del autor, así como los efectos de su no inscripción frente a terceros.

Desde el momento de la presentación de una obra a este premio, el autor se compromete a no retirarla del mismo.