RNE convoca la V edición de los Premios de RadioFicción
- Los autores galardonados recibirán un premio de mil euros netos
- El plazo de admisión de originales finaliza el 27 de marzo de 2011
Radio Nacional de España y Caja Madrid convocan la IV edición de los Premios de RadioFicción, con los que se distinguen los mejores guiones de obras de ficción para radio.
Como en la anterior edición, la temática de los textos presentados tendrá que girar en torno a historias de misterio, terror y miedo.
Quién puede participar
Todos los autores que tengan hasta 35 años inclusive en la fecha en que termine la admisión de originales de la presente convocatoria, el 27 de marzo de 2011, y sean residentes en España.
Requisitos de los trabajos
- Deben ser inéditos y no premiados con anterioridad. No se admiten adaptaciones totales o parciales ni versiones de otras obras.
- Deben estar escritos en castellano.
- La temática girará en torno a historias de misterio, terror, miedo, género negro.
- Se presentarán mecanografiados a interlineado 1,5, cuerpo 14 y letra Arial.
- La duración de la obra se moverá en torno a los 20 minutos, entre 15 y 20 folios, habiendo flexibilidad por parte del jurado a la hora de valorar la duración de la obra en escena.
- Cada participante enviará por correo certificado tres copias, mecanografiadas y paginadas, o copia por correo electrónico a la dirección: ficcionsonora@rtve.es
- Ningún autor podrá enviar más de dos obras, participar con un escrito que haya obtenido algún premio nacional o internacional u opte por él en cualquier otro certamen.
- El autor premiado cederá los derechos de emisión, reproducción, comunicación pública y distribución de la obra a La Casa Encendida y RNE.
Los trabajos se podrán presentar sin firmar y sin ningún dato que pueda identificar al autor, bajo un lema o seudónimo o firmados con nombre real.
En plica aparte, en sobre cerrado, se incluirán los siguientes datos:
- Apellidos y nombre del autor
- Domicilio, localidad, provincia. Código Postal
- Teléfonos de contacto
- Correo electrónico.
- Fotocopia del DNI.
En el exterior de la plica se hará constar el lema o seudónimo y el título.
Quien lo envíe por correo electrónico adjuntará un archivo con los mismos datos arriba indicados.
La inscripción de los trabajos presentados a estos premios en el Registro de la Propiedad Intelectual queda bajo la responsabilidad del autor, así como los efectos de su no inscripción frente a terceros.
Desde el momento de la presentación de una obra a este premio, el autor se compromete a no retirarla del mismo.
Presentación de los trabajos por correo certificado
Se enviarán por correo certificado a:
Dirección de Radio 1 de RNE
Casa de la Radio
Prado del Rey,
Avenida de Radio Televisión nº 4
Pozuelo de Alarcón
28223 Madrid.
Indicando en el sobre:
PREMIO RADIOFICCION
El plazo de admisión de los trabajos termina el 27 de marzo de 2011. Se tendrá en consideración la fecha del matasellos a efectos de recepción de los trabajos dentro del plazo establecido.
Devolución de los trabajos no seleccionados
No se devolverán los trabajos no premiados.
La entidad organizadora declina toda responsabilidad por la pérdida de las obras que concurran a este premio, por causa propia o ajena.
La organización asegura la destrucción de aquellos trabajos que no sean premiados.
Jurado y votación
El sistema de selección, calificación y votación de los trabajos corresponde a las entidades convocantes.
El jurado será determinado por RNE y Obra Social Caja Madrid. Estará formado por personas de reconocido prestigio cuyo ámbito profesional sea la radio, el teatro o la gestión cultural y dos secretarios que representarán a cada una de las dos instituciones convocantes. Estos secretarios actuarán con voz, pero sin voto.
Se otorgarán dos premios de mil euros netos cada uno de ellos.
Los ganadores se harán públicos en abril de 2011.
Los premios quedarán sometidos al IRPF, de acuerdo con la legislación vigente.
Emisión de las obras premiadas
Las obras ganadoras serán representadas en la Casa Encendida y emitidas por RNE.
En las comunicaciones públicas que pudieran realizarse en un futuro de estas obras, se hará constar el galardón obtenido en estos Premios de RadioFicción y su primera emisión por RNE.
La participación en estos premios supone la plena y total aceptación, sin reservas, de las presentes bases y los derechos y obligaciones que de su cumplimiento se deriven. Sobre los extremos no previstos en las mismas, las entidades convocantes podrán tomar las decisiones o introducir las modificaciones que estimen pertinentes.
La decisión del jurado será inapelable.
El incumplimiento de alguna de las anteriores bases impedirá la participación en este concurso e invalidará la concesión del Premio de RadioFicción.