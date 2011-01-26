Radio Nacional consigue tres nominaciones a los Premios ACE

Radio Nacional y los trabajadores que la hacen posible siguen cosechando triunfos.

En esta ocasión se trata de los Premios ACE, unos galardones creados para reconocer la labor del cortometraje en prensa, radio, televisión e internet.

En esta quinta edición de los premios ACE, tres programas de la radio pública han sido reconocidos con una nominación cada uno en la categoría de radio.