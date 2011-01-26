Radio Nacional consigue tres nominaciones a los Premios ACE
- 'El Séptimo Vicio', 'De Cine' y 'Bandas Sonoras' son los nominados
- Los premios reconocen la labor de apoyo al cortometraje
Radio Nacional y los trabajadores que la hacen posible siguen cosechando triunfos.
En esta ocasión se trata de los Premios ACE, unos galardones creados para reconocer la labor del cortometraje en prensa, radio, televisión e internet.
En esta quinta edición de los premios ACE, tres programas de la radio pública han sido reconocidos con una nominación cada uno en la categoría de radio.
Tres programas seleccionados
Se trata del programa de Radio 3 dedicado al cine 'El Séptimo Vicio', y de los microespacios de Radio 5, 'De Cine' dirigido y presentado por Teresa Montoro y 'Bandas Sonoras' de Ámparo García.
'El Séptimo Vicio' está presentado y dirigido por Javier Tolentino. Un programa dedicado a una audiencia que ama el cine indie, de autor y comprometido. Un programa siempre al cabo de la calle de las vanguardias cinematográficas.
Por su parte 'De Cine' repasa la actualidad cinematográfica y sus protagonistas. desde directores a guionistas, pasando por festivales rodajes, estrenos y actores.
El microespacio de Radio 5 'Bandas Sonoras' nos sumerge cada día en la partitura de una película y nos deleita con la música del cine. Ámparo García condensa los detalles de cada 'soundtrack' y nos explica cómo encaja cada sonido en las escenas de las películas.