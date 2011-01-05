El sorteo de la Lotería del Niño, en RNE
- ‘España Directo’ contará el sorteo y recogerá la reacción de los premiados
- RTVE.es lo ofrecerá en internet y también en los teléfonos móviles
Radio Televisión Española emite por todos sus canales el sorteo de la Lotería del Niño, incluido RNE.
Este jueves, desde las 12:00 horas, la emisora pública transmite en directo la tradicional cita del 6 de enero, que también podrá verse por internet en RTVE.es.
De forma simultánea, Radio Nacional y Radio 5 Todo Noticias seguirán el sorteo a través de ‘España Directo’, programa de actualidad dirigido y presentado por Mamen Asencio, que estará en el salón de loterías con Rebeca Crespo.
Los niños, protagonistas
Los informadores de los Centros Territoriales de RNE recogerán a su vez las reacciones de los premiados. Todo, en una edición de ‘España Directo’ que tendrá a los niños como protagonistas de la jornada.
El sorteo de la Lotería del Niño repartirá 840 millones de euros. El Gordo, que el año pasado cayó en Castelldefels gracias al número 58.588, traerá este jueves dos millones de euros por serie. El segundo premio supondrá un millón por serie.
El sorteo también podrá verse en teléfonos móviles como el iPhone gracias a RTVE.es.