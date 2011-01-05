El sorteo de la Lotería del Niño, en RNE

Radio Televisión Española emite por todos sus canales el sorteo de la Lotería del Niño, incluido RNE.

Este jueves, desde las 12:00 horas, la emisora pública transmite en directo la tradicional cita del 6 de enero, que también podrá verse por internet en RTVE.es.

De forma simultánea, Radio Nacional y Radio 5 Todo Noticias seguirán el sorteo a través de ‘España Directo’, programa de actualidad dirigido y presentado por Mamen Asencio, que estará en el salón de loterías con Rebeca Crespo.