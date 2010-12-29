Radio Clásica emite en directo el concierto solidario 'Un juguete, una ilusión'

Este miércoles 29 de diciembre, a las 20:00 horas, la Orquesta Sinfónica de RTVE ofrece el concierto benéfico ‘Un juguete, una ilusión’ en el Teatro Monumental de Madrid.

La recaudación se destinará íntegramente a la fabricación de juguetes que llegarán a niños de 20 países, objetivo de la campaña 'Un juguete, una ilusión' que organizan RNE y la Fundación Crecer Jugando.

La Orquesta Sinfónica, bajo la dirección de Álvaro Albiach, interpretará piezas muy conocidas de Dukas, Ravel y Strawinsky.

Mikaela Vergara y Eva Sandoval, dos periodistas de RNE colaboradoras del programa de La 2 'El Club del Pizzicato', serán las encargadas de presentar la actuación solidaria que ofrece en directo Radio Clásica y La 2 de Televisión Española.