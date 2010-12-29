Radio Clásica emite en directo el concierto solidario 'Un juguete, una ilusión'
- El concierto comienza a las 20:00 horas, bajo la batuta de Álvaro Albiach
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Este miércoles 29 de diciembre, a las 20:00 horas, la Orquesta Sinfónica de RTVE ofrece el concierto benéfico ‘Un juguete, una ilusión’ en el Teatro Monumental de Madrid.
La recaudación se destinará íntegramente a la fabricación de juguetes que llegarán a niños de 20 países, objetivo de la campaña 'Un juguete, una ilusión' que organizan RNE y la Fundación Crecer Jugando.
La Orquesta Sinfónica, bajo la dirección de Álvaro Albiach, interpretará piezas muy conocidas de Dukas, Ravel y Strawinsky.
Mikaela Vergara y Eva Sandoval, dos periodistas de RNE colaboradoras del programa de La 2 'El Club del Pizzicato', serán las encargadas de presentar la actuación solidaria que ofrece en directo Radio Clásica y La 2 de Televisión Española.
Programa navideño
Para esta cita, pensada para todos los públicos, la Orquesta de RTVE ha elegido un programa navideño con obras populares de distintos estilos.
El concierto comenzará con ‘El aprendiz de brujo’ de P. Dukas y después con la ‘Shérézade’ de M. Ravel. En ésta participará Clara Mouriz como soprano solista.
En la segunda parte del programa dos obras de Strawinsky: ‘Circus Polka’ y ‘El pájaro de fuego’ en la versión del año 1919.