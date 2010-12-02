RNE cierra 2010 como la radio que más crece y consolida su tercer puesto entre las cadenas

Radio Nacional es la radio generalista que más ha crecido en el último año, que ha cerrado como tercera cadena en numero de oyentes, ganando una posición respecto a 2009.

Si se tiene en cuenta sólo los datos de la tercera ola del Estudio General de Medios (EGM), Radio Nacional obtiene en este momento una cuarta posición con 1.404.000. Con los datos acumulados, aceptados por el EGM, se mantiene tercera, con 1.539.000.

Los datos de la tercera ola del Estudio General de Medios registran un descenso general en el consumo de radio de 754.000 oyentes, lo que afecta al panorama radiofónico general.

Sin embargo, en esta última ola los datos sí benefician a Radio 5, que crece 12.000 oyentes respecto a la ola anterior. Radio Clásica también mejora sus cifras.

En este año 2010, la radio pública ha sumado 226.000 seguidores más. Sumando la audiencia simultánea de Radio Nacional y Radio 5, la radio pública logra un balance anual de 1.578.000 oyentes .

Suben Lucas y Garrido Dos de los programas más emblemáticos de Radio Nacional, 'En Días Como Hoy', con Juan Ramón Lucas; y 'Asuntos Propios', con Toni Garrido, han seguido sumando oyentes en 2010. El matinal ‘En Días Como Hoy’ ha aumentado un 13,1% (127.000 oyentes más) con respecto a la misma ola de 2009 y termina el año con 1.096.000 seguidores. ‘Asuntos Propios’, con 231.000 oyentes, ha crecido en un año un 40% (66.000 nuevos oyentes). Además, en esta última ola el magacín de Toni Garrido ha aumentado un 10% (20.000 seguidores más ) con respeto a la ola anterior, lo que confirma la buena tendencia del espacio.

Otros programas que crecen Otros programas que han aumentado oyentes con respecto a la misma ola del EGM de 2009 han sido ‘Esto me Suena’, con José Antonio García, que casi duplica seguidores y alcanza los 165.000 oyentes (77.000 más que en la misma ola de 2009); el magacín ‘España Directo’, con Mamen Asencio, que también suma 61.000 seguidores; y ‘El Ojo Crítico’, con Laura Barrachina y Julio Valverde, que supera los 100.000 oyentes (10.000 más que el año pasado). Entre los informativos destaca ‘24 Horas’ con Iñigo Alfonso, que ha sumado 50.000 oyentes con respecto a la misma ola de 2009 y ya tiene 266.000. Los oyentes también han premiado a los espacios deportivos de RNE. ‘Tablero deportivo’, con Chema Abad, ha sumado 100.000 oyentes más en un año y alcanza los 383.000, y ‘Radiogaceta de los deportes’, con José Luis Toral, tiene 35.000 oyentes más que el año pasado