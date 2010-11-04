Pablo Díaz-Reixa, 'El Guincho', Premio Ojo Crítico de Música Moderna 2010
- El jurado ha resaltado su su creatividad, proyección e influencia internacional
- Los galardones tienen como objetivo promover la labor de jóvenes talentos
Este jueves, 4 de noviembre, se ha fallado el Premio Ojo Crítico de Música Moderna 2010, que ha recaído en Pablo Díaz-Reixa.
El jurado ha otorgado el galardón a Pablo Díaz-Reixa, 'El Guincho', "por su singularidad, su creatividad, su proyección e influencia internacional. Por no acomodarse en su segundo disco y por su capacidad para mezclar ritmos y melodías diferentes".
Un jurado de especialistas
El jurado de este galardón ha estado compuesto por Fernando Neira, crítico musical de 'El País'; David Saavedra, crítico musical de 'El Mundo' y la revista especializada 'Rockdelux'; Sebastián Alonso, director del portal de tendencias y música Jenesaispop.com; Ignacio Escolar, músico, columnista, tertuliano y crítico musical; Tomás Fernando Flores, director del programa de Radio 3'Siglo 21'; Julio Ruiz, director del programa 'Disco Grande' (también de Radio 3); y los directores del programa 'El Ojo Crítico' de RNE, Laura Barrachina y Julio Valverde.
'El Guincho' es un músico nacido en Gran Canaria y afincado en Barcelona. Su estilo pasa por la música de samplers mezclada con los sonidos del trópicos y los ritmos africanos. Publicó su primer álbum, 'Folías', en un sello discográfico casero llamado DC/Luv Luv.
En 2007 lanzó su segundo trabajo, 'Alegranza', que fue acogido de forma positiva por la crítica española. Y este año ha lanzado 'Pop Negro', un disco con sonidos menos tropicales en el que recupera los ritmos ochenteros.
XXI Edición de los Premios Ojo Crítico
Los premios Ojo Crítico fueron creados por el programa cultural de Radio Nacional 'El Ojo Crítico' hace veintiún años con el objetivo de premiar a jóvenes talentos.
Estos galardones se han convertido en uno de los mejores apoyos para la difusión y la promoción de artistas que comienzan sus carreras, dotando a sus obras de gran reconocimiento.
El martes, 2 de noviembre se conoció el premio en la categoría de Teatro que fue para la actriz María Isasi.
En los próximos días se fallarán los premios en las categorías de Música Clásica, Cine, Poesía, Narrativa y Artes Plásticas. Además, este programa también homenajea toda una trayectoria profesional con el Premio Especial ‘Ojo Crítico’, que en las últimas ediciones se ha entregado a Enrique Morente (2009), Pedro Almodóvar (2008), Joaquín Sabina (2007), Pablo García Baena (2006) y Santiago Calatrava (2005).
'El Ojo Crítico' se emite de lunes a viernes, de 19:00 a 20:00 horas, en Radio Nacional.