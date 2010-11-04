Pablo Díaz-Reixa, 'El Guincho', Premio Ojo Crítico de Música Moderna 2010

Este jueves, 4 de noviembre, se ha fallado el Premio Ojo Crítico de Música Moderna 2010, que ha recaído en Pablo Díaz-Reixa.

El jurado ha otorgado el galardón a Pablo Díaz-Reixa, 'El Guincho', "por su singularidad, su creatividad, su proyección e influencia internacional. Por no acomodarse en su segundo disco y por su capacidad para mezclar ritmos y melodías diferentes".

Un jurado de especialistas El jurado de este galardón ha estado compuesto por Fernando Neira, crítico musical de 'El País'; David Saavedra, crítico musical de 'El Mundo' y la revista especializada 'Rockdelux'; Sebastián Alonso, director del portal de tendencias y música Jenesaispop.com; Ignacio Escolar, músico, columnista, tertuliano y crítico musical; Tomás Fernando Flores, director del programa de Radio 3'Siglo 21'; Julio Ruiz, director del programa 'Disco Grande' (también de Radio 3); y los directores del programa 'El Ojo Crítico' de RNE, Laura Barrachina y Julio Valverde. 'El Guincho' es un músico nacido en Gran Canaria y afincado en Barcelona. Su estilo pasa por la música de samplers mezclada con los sonidos del trópicos y los ritmos africanos. Publicó su primer álbum, 'Folías', en un sello discográfico casero llamado DC/Luv Luv. En 2007 lanzó su segundo trabajo, 'Alegranza', que fue acogido de forma positiva por la crítica española. Y este año ha lanzado 'Pop Negro', un disco con sonidos menos tropicales en el que recupera los ritmos ochenteros.