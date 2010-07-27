Radio Clásica ofrece el Festival de Bayreuth, centrado en la obra de Richard Wagner

Wagner promovió el Festival para mostrar y divulgar su propia obra. Desde finales de julio y durante el mes de agosto, Bayreuth acoge la representación de varios títulos del compositor alemán, siendo habitual cada año la puesta en escena de la Tetralogía.

Lohengrin será la primera ópera que transmitirá Radio Clásica en directo el domingo 25 de julio a las 16.00 horas. Estará dirigida por Andris Nelson y contará con las voces del tenor Jonas Kaufman, en el papel titular, la soprano Annette Dasch como Elsa y Evelyn Herlitzius como Ortrud.

El Oro del Rin, prólogo de El anillo del Nibelungo, podrá escucharse a las 18:00 horas el martes 27 de julio. Un año más estará dirigida musicalmente por Christian Thielemann y contará con los solistas Ralf Lukas y Albert Domen como principales intérpretes. La Valquiria se transmitirá el miércoles 28 de julio con Johann Botha y Edith Haller en los papeles de Siegmund y Sieglinde.

El canto de cisne wagneriano, Parsifal, se podrá escuchar en directo el jueves 29 de julio bajo la batuta de Daniele Gati.

Segunda jornada de la Tetralogía del Anillo

La segunda jornada de la Tetralogía, Sigfrido, llegará a Radio Clásica el viernes 30 de julio, a partir de las 16.00 horas, con un reparto que cuenta con las voces de Lance Ryan, Wolfgang Schmidt y Andrew Shore.

Ya el 1 de agosto, El ocaso de los dioses concluirá las representaciones de la Tetralogía wagneriana. También a las 16.00 horas.

Radio Clásica cerrará el 2 de agosto el ciclo de transmisiones en directo del Festival de Bayreuth de este año con Los maestros cantores de Nürenberg, la única ópera no trágica del compositor alemán (16.00 horas). La dirección corre a cargo de Sebastián Weigle con un reparto encabezado por James Rutherford, Artur Korn, Michaela Kaune y Carola Guber.

Radio Clásica ofrece a sus oyentes un año más la cita habitual con el Festival de Bayreuth consagrado a las óperas de Wagner, a través de la señal de Euroradio que transmite para toda Europa la Radio Bávara.