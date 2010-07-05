RNE supera el millón y medio de oyentes y se consolida como la tercera cadena más oída

RNE consigue 1.524.000 oyentes, según datos del último Estudio General de Medios (EGM) correspondientes a la 2ª ola 2010, y mantiene la 3ª posición en el ranking.

Este resultado supone un incremento de 136.000 seguidores respecto a la última ola, casi un 10% de incremento, y se convierte en la cadena de radio que más oyentes gana respecto a hace un año (318.000, un 26,4%).

Es el mejor dato de RNE desde hace 4 años (1ª ola de 2006). La temporada 2009-2010 se cierra con un incremento del 13,6%, la mayor subida de cualquier cadena en este curso.

De este modo, Radio Nacional de España se consolida como la tercera cadena de radio más oída y consigue 1.524.000 oyentes, 136.000 más respecto a la ola anterior del EGM, un 10% de incremento.

La cadena pública se convierte así en la emisora que más oyentes gana respecto a hace un año: 318.000, un 26,4%. Este es el mejor dato de RNE desde hace cuatro años.

Lucas gana 77.000 nuevos seguidores Los dos principales magazines de Radio Nacional, 'En días Como Hoy' y 'Asuntos Propios', aumentan su audiencia . 'En Días como Hoy', el programa de las mañanas de RNE dirigido por Juan Ramón Lucas, con 1.162.000 oyentes, lo que representa 77.000 oyentes más (7.1%) que la anterior ola del EGM. Si lo comparamos con la misma ola de hace un año, el aumento es de 236.000 oyentes (25,5%). El vespertino 'Asuntos Propios', con Toni Garrido, aumenta 24.000 oyentes, casi un 13% respecto a la ola anterior. En el último año el programa de las tardes de RNE ha ganado 13.000 seguidores, y alcanza los 211.000 oyentes. Los fines de semana 'No es un día cualquiera', con Pepa Fernández, registra 731.000 oyentes, un 27.8% más que hace un año. Por su parte, 'España Directo', con Mamen Asencio, aumenta casi 60.000 oyentes y llega a los 276.000. El programa cultural 'El ojo crítico', con Laura Barrachina y Julio Valverde, obtiene 107.000 oyentes, frente a los 94.000 anteriores.

Los informativos y el deporte también ganan Los informativos de la radio pública también ganan oyentes. '14 horas', dirigido por Marc Sala, prácticamente dobla su número de seguidores respecto a hace un año, al pasar de 176.000 a 332.000. Por su parte, '24 horas', con Carlos Navarro y Ana Sterling, obtiene 429.000 oyentes, frente a los 329.000 de la anterior ola. Entre los programas deportivos, destaca el aumento de audiencia de 'Tablero Deportivo', con Chema Abad al frente. La edición del sábado suma 473.000 oyentes (frente a los 255.000 de hace un años) y la del domingo, se sitúa en 412.000 oyentes, frente a los 346.000 de la anterior ola. 'Radiogaceta de los Deportes', con José Luis Toral, llega a los 113.000 seguidores, frente a los 76.000 que tenía hace un año en esta fecha. Radio 3, la emisora musical dirigida por Lara López, crece 74.000 oyentes respecto a la anterior ola: un 23,5% más, y se sitúa en 389.000 oyentes. Respecto a la misma ola de hace un año, la emisora de temática musical sube 117.000 oyentes, un 43%.