Carlos Guerrero, nuevo director de Informativos de RNE; Eva Cebrián, directora del Área de Cine de TVE y Maribel Sánchez Maroto, de Magacines y Actualidad

El periodista Carlos Guerrero ha sido nombrado nuevo director de informativos de RNE. Guerrero era hasta su nombramiento el director de las Emisoras Territoriales de RNE. Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense, nació en Madrid en 1957 y ha estado vinculado desde sus inicios profesionales a la radio pública, donde ha ocupado distintos puestos de responsabilidad.

El nuevo responsable de los Servicios Informativos de RNE ingresó por oposición en RNE en Bilbao en 1980, un año después de acabar la carrera. Tres años más tarde participó en la creación de RNE en Vitoria. En 1985 se incorporó a los Servicios Informativos centrales de RNE en Madrid, donde fue jefe de información del área local.

Ha sido, además, director adjunto del Diario Hablado de las 14 horas y del Diario Hablado 24 Horas y director del Diario Hablado de la Tarde en Radio Exterior de España. También ha ocupado la subdirección de los Servicios Informativos de Radio Exterior de España y la subdirección de Continuidad Informativa de RNE.

Guerrero sustituye a Francisco Medina, quien ha estado dos años al frente de un equipo de profesionales que ha logrado que los informativos de RNE sean una referencia indispensable en la radio española.

Eva Cebrián, nueva responsable del Área de Cine Eva Cebrián, directora de Programas de Televisión Española desde octubre de 2007, ha sido nombrada directora del Área de Cine. Eva Cebrián, que hizo estudios de Ciencias Políticas y Humanidades, tiene una larga trayectoria como ejecutiva en distintas empresas (Gestmusic, Grupo PRISA y Doctor Music). En PRISA, Eva Cebrián fue Directora de Ocio y Entretenimiento, área en la que puso en marcha numerosas iniciativas, entre ellas la creación del portal de música más importante en español, los40.com. Durante su etapa al frente de la dirección de Programas de TVE, ha liderado un sólido equipo y una plantilla de profesionales que ha contribuido a lograr que los magacines de Actualidad, las series de ficción españolas y el entretenimiento de calidad obtengan el respaldo del público y el reconocimiento profesional a través de los muchos premios obtenidos. Además, entre sus otros cometidos hasta ahora se ha ocupado de áreas como festivales, arte, infantiles y participación ciudadana. Eva Cebrián sustituye a Gustavo Ferrada, que durante estos años se ha esforzado en que el cine en español obtuviera el lugar que merece en una televisión pública como RTVE, obteniendo buenos resultados en audiencia, premios y reconocimiento de la industria audiovisual. Esta tarea la retoma Eva Cebrián para darle un nuevo impulso.