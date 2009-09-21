Radio 3 presenta su nueva temporada

Esta Radio 3 va encontrando su sitio. Lo hace madurando una programación que con pasos pequeños, pretende llegar muy lejos. Se trata de la segunda temporada con Lara López y Diego Manrique dirigiendo la caballería desde una dirección que ha apostado por una radio fresca, que busca renovarse, a la vez que mantiene ese sello de distinción y prestigio que la ha convertido en una pequeña gigante.

Carmona y Gallego

La mañana se renueva con un nuevo nombre: Ángel Carmona, que desde este 1 de octubre presenta y dirige 'Hoy Empieza Todo' -lunes a viernes, 7 a 11 horas-. Carmona ha sido durante dos años consecutivos, la voz de las tardes veraniegas de Radio Nacional de España al frente de 'Asuntos Propios'.

La temporada pasada ya formaba parte de Radio 3 como presentador de 'Océano Expreso', un programa dedicado en su totalidad al rock en español, una gran pasión que le lleva a organizar sus discos por países: México, Chile, Colombia, o el estuche más abultado: Argentina. A Carmona se le puede describir como hiperactivo. No para. Siempre pensando y absorbiendo lo que se le cruza por delante. Además guarda una gran sorpresa: es guitarrista, cantante, compositor y alma máter de Aerostato, su grupo musical.

Por su parte, al inicio de la tarde de Radio 3, llega un nuevo programa: 'Carne Cruda' -lunes a viernes, 14 horas-. El responsable de esta especie de informativo alternativo es Javier Gallego, uno de esos hijos pródigos que vuelve a casa. En esta emisora fue codirector del programa de ficción 'Especia Melange', que fue galardonado en varios certámenes de Radio Drama y Programas Dramáticos. Gallego no sólo tiene la capacidad de ver la vida y expresarla de otra forma, más fácil de entender por muy absurda que luzca. Eso es lo que hará en su 'Carne Cruda' cada tarde junto a Julia Varela. Y sí, este también guarda sorpresa: es batería de un grupo de jazz rock llamado Dead Capo.

Nuevos horarios

Esta nueva temporada, arrastra nuevos cambios en la hora de algunos de los programas de la emisora. Así, '180 Grados' se convierte en uno de los mejores referentes de la actualidad musical y pasa a una hora de emisión -lunes a viernes, 11 horas- bajo la dirección y presentación de Virginia Díaz.

Con ello, se adelanta en una hora la emisión de 'Siglo 21' -lunes a sábado, 12 horas-, que sigue siendo uno de los buques insignia de la casa. Tomás Fernando Flores sigue dirigiendo y presentando este clásico de la casa, que sigue apostando por novedades musicales de diversos estilos, y por la vanguardia en el mundo de la cultura. A continuación, Diego Manrique sigue al frente de 'El Ambigú' -lunes a viernes, 13 horas-, con una selección musical que no se encuentra en ninguna radio de España.

Julio Ruiz abandona la noche y vuelve a su franja clásica con su 'Disco Grande' -lunes a viernes, 16 horas-. Desde allí continuará apoyando a grupos emergentes del panorama nacional y ofrecerá detalles y noticias del mundo del rock y del pop. Unas horas más tarde, nos encontramos con un nuevo cambio: 'Discópolis' estrena horario -lunes a viernes, 19 horas-, aunque mantiene su esencia como gran difusor de la música étnica a nivel mundial. Este cambio envía la 'Flor de Pasión' de Juan de Pablos a las 21 horas, de lunes a viernes.

Al fin de semana también llegan los cambios. Así, Jota Mayúscula deja de llenar de ritmos étnicos la mañana del domingo, y hará sonar 'El Rimadero' en las noches del sábado al domingo entre las 00 y las 2 horas. Su lugar lo ocuparán 'Café del Sur: Memorias del Tango' -domingos, 12 horas- y 'Escribano Palustre' -domingos, 13 horas-, un informativo verde y preocupado por la ecología y el Medio Ambiente, dirigido y presentado por Benito Pinilla.

Más allá de septiembre

Tras un primer avance de programación que inició el pasado 1 de septiembre, los cambios entonces introducidos continúan. Así, Carlos Galilea sigue al frente de 'Cuando los Elefantes Sueñan con la Música' -lunes a viernes, 15 horas-, que sigue afianzando la música brasileña como mejor banda sonora para iniciar la tarde. Por las noches, 'El Postre' sigue con su nuevo horario -lunes a jueves, 22 horas-, convirtiéndose en un programa de referencia en la actualidad del mundo artístico desde la música, la pintura o la literatura.

La franja de las 20 horas sigue llena de diversos sonidos con 'El Sótano', 'Ruta 61', 'El Gran Quilombo' y 'Alma de León'. Además, 'Melodías Pizarras' sigue en su doble formato de viernes y sábado. Otra de las novedades que continúan es 'Saludo al Sol', un programa dedicado a la meditación y a los mantras, presentado por Aaron Abad. También 'Musicas Posibles' continúa en su horario -sábados, 16 horas-, mientras 'Vavá' reduce su emisión en una hora -sábados, 3:00 horas-.

El resto de la programación se mantiene en su horario habitual. Puedes consultar la nueva parrilla.

La de siempre como nunca

Tras el gran despliegue de la temporada pasada, Radio 3 sigue siendo la emisora de los grandes eventos. Con la emisión de los conciertos de presentación de los nuevos discos de Arctic Monkeys y Muse, presentamos una declaración de intenciones que se remarca con la cobertura de festivales como el FIZ y el Monkey Week. Además, volvemos a ser la emisora oficial del Heineken Greenspace.

La música también vuelve a ser la gran protagonista con el inicio de nuevas entregas de 'Los Conciertos de Radio 3'. El programa retoma este 22 de septiembre su andadura en Radio 3 y en La 2. Tras el estreno con The Sunday Drivers y Anni B. Sweet, a lo largo de la próxima semana nos visitarán bandas como The Right Ons, Idealipsticks, Underwater Tea Party, Zoé, Zahara, Supersubmarina, Boat Beam, Telekinesis o The Wave Pictures.

Por esto, la mejor forma de iniciar esta nueva temporada es con 3 horas de música en directo desde la sala Joy Eslava de Madrid. Allí, desde las 20,30 horas sonarán las canciones de Álex Ferreira, LA y Elastic Band. Será un evento retransmitido en directo a través de la emisora, que contará con Gustavo Iglesias y José Manuel Sebastián como maestros de ceremonia, y que además será grabado para La 2 de TVE.