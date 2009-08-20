De dilluns a divendres de 22 a 23
Cel Obert a la Música
- Direcció i presentació: CONSOL SAENZ
- Tornar a Ràdio 4
Cel Obert
És el gran altaveu de les músiques del món. Al costat d'una gran especialista en la "Word Music", Consol Saenz, fem una volta al món diària a través de la música.
D'aquesta forma, es manté l'aposta històrica de Ràdio 4 per la música d'origen ètnic i per una manera de ser que ens és pròpia.
El programa compta amb la col.laboració d'especialistes i inclou retransmissions de concerts en directe.