De dilluns a divendres de 22 a 23

Cel Obert a la Música

  • Direcció i presentació: CONSOL SAENZ
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Cel Obert

És el gran altaveu de les músiques del món. Al costat d'una gran especialista en la "Word Music", Consol Saenz, fem una volta al món diària a través de la música.

D'aquesta forma, es manté l'aposta històrica de Ràdio 4 per la música d'origen ètnic i per una manera de ser que ens és pròpia.

El programa compta amb la col.laboració d'especialistes i inclou retransmissions de concerts en directe.