De dilluns a divendres de 21 a 22
Cel Obert a la Cultura
- Direcció i presentació: AGNÈS BATLLE
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Cel Obert
"Cel obert a la cultura" recull l'herència de l'aposta cultural que des de sempre ha fet Ràdio 4 amb programes tan emblemàtics com "Nautilus" amb 10 anys d'emissió o "Molt lluny de Manhattan".
Amb un equip plegat d'especialistes culturals, Agnès Batlle dirigeix aquest informatiu cultural que inclou les notícies culturals del dia, entrevistes, reportatges, "paraula de reporter" i altres seccions que tenen l'objectiu de portar els testimonis i donar veu a un sector molt actiu que no sempre té presència als mitjans de comunicació.
És un informatiu cultural amb una especial sensibilitat cap al fenòmen de la immigració. Actualitat cultural del dia de tot el territori català.