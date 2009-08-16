Sonorama 2009 se despide con el afortunado regreso de James

El festival de Aranda de Duero ha concluido con una vibrante jornada en la que ha destacado el esperado retorno de los británicos James y la confirmación del buen momento por el que atraviesan bandas como The Sunday Drivers o La Habitación Roja.

Ojo con 'Ojo con La Mala' que pega fuerte. Con un look a lo Gilda y acompañada por la Original Jazz Orquestra de Barcelona, la rapera le da un toque de swing a su repertorio que sienta muy bien a temas como 'Tengo un trato' o 'Nananai'. Elegancia sobre el escenario principal para arrancar un noche que continuó con el post-punk de Catpeople. Una actuación que comenzó de forma pausada y fue ganando en fuerza gracias a algunas de las canciones más logradas de la banda, como 'Sister', 'Goodbye Angel' o 'Radio'.

La nostalgia se apoderó del escenario principal con los británicos James, legendario grupo resurgido de las cenizas del britpop de los 90. Los de Manchester hicieron disfutar a sus fans de toda la vida con la complicidad de un Tim Booth que no dudó en mezclarse con el público de las primeras filas y que invitó a un selecto grupo de asistentes a subir al escenario para cerrar a coro el concierto con 'Laid'. Con 'Sit down' y 'Sometimes' llegaron los momentos más emotivos de una brillante actuación que convenció a aquellos que no conocían a la banda.

Corto pero intenso concierto de La Habitación Roja en el que sonaron dos temas de su próximo disco: 'Voy a hacerte recordar' y 'Días de vino y rosas'. Los valencianos ofrecieron un directo muy solvente (como de costumbre) y animaron al público con joyas pop como 'Posidonia', 'Nunca ganaremos el Mundial' o la canción que cerró su actuación, 'En mi habitación'. Una lástima que en los festivales el tiempo esté tan limitado, porque se quedaron fuera muchos de sus mejores temas.

The Sunday Drivers llenaron de sonidos sesenteros el escenario principal en la medianoche. Los toledanos conquistaron al público con la aparente sencillez de los temas de su último disco y con canciones tan redondas como 'Do it', su mayor éxito hasta la fecha. En la recta final de la noche We Are Standard arrasaron con el directo más bailable de los tres días del Sonorama. El rock electrónico de los ingleses Infadels cerró el festival en el escenario principal.

Así terminó un festival que ha demostrado el buen nivel del indie español y que supone la confirmación del Sonorama como una de las citas imprescindibles para los amantes de la música alternativa.