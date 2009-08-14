Sonorama 2009: Un menú variado para disfrutar del mejor indie en Aranda de Duero

Pasada la avalancha de megaeventos de julio, llega la hora de una de las citas más apreciadas por el festivalero nacional, el Sonorama-Ribera. La localidad burgalesa de Aranda de Duero acoge los días 13, 14 y 15 de agosto a una importantísima selección de indie nacional en la que no faltan bandas veteranas como Sr. Chinarro o La Habitación Roja y sensaciones de los últimos años de la talla de Nudozurdo, Catpeople o Vetusta Morla.

En cuanto a artistas internacionales, el festival ha conseguido atraer a dos nombres tan dispares como Amy MacDonald y James. La cantante escocesa, revelación del pop comercial con su single 'This is the life', será cabeza de cartel el viernes. El sábado llegará el momento más esperado del festival con la actuación de los británicos James, leyenda del britpop de los 90 con éxitos como 'Sometimes' o 'Say something' que regresaron en 2008 con 'Hey ma'.

Jueves: Calidad a precio cero en la fiesta de bienvenida

Sonorama 2009 arranca el jueves 13 de agosto con una jornada gratuita que bien podría ser la jornada principal de algún otro festival. Por los dos escenarios del Recinto Ferial pasarán los inclasificables Manos de Topo, el rock canalla de Le Punk, Christina Rosenvinge presentando 'Tu labio superior', el imprescindible post-punk de Nudozurdo, Depedro, Sr. Chinarro y Kiko Veneno reviviendo los temas de su 'Échate un cantecito' de 1992.

Viernes: Crianzas y reservas para todos los gustos

Los más madrugadores podrán acercarse al centro de Aranda el viernes para ver las actuaciones de Extraperlo con los sonidos oscuro-tropicales de su 'Desayuno Continental', L.A. y Los Coronas que le darán un toque de surf rock al mediodía. Conciertos entre bodegas a la hora del aperitivo que hacen del Sonorama uno de los festivales más peculiares y entrañables del país.

El festival 'oficial' da comienzo en la tarde del viernes con Elastic Band, una de las sorpresas de 2008 con el particular sonido de su 'Boogie Beach Days'. Tras ellos llegará el rock de los barceloneses The Unfinished Simpathy y el folk de una de las cantautoras del momento: Anni B. Sweet. La malagueña ofrecerá los temas de su disco de debut 'Start, Restart, Undo' antes de la llegada de dos pesos pesados del indie nacional: Nacho Vegas y Lagartija Nick.

La estrella del Sonorama 2009, Amy MacDonald, saltará al Escenario Heineken a las 22:30 del viernes. Una elección discutible para algunos en un cartel mayoritariamente indie que dará un toque 'mainstream' al festival. Cambio de tercio a continuación con el techno pop bailable de Mendetz, que presentan su nuevo álbum 'Souvenir'.

Ritmos electrónicos como antesala de otro de los platos fuertes de la jornada, Vetusta Morla. Los madrileños, que actuaron en el Sonorama 2008 a la hora del vermú, pisarán el escenario principal a medianoche para ofrecer su impecable directo. A continuación Spunkfool pondrán sus ritmos pegadizos a disposición de los más bailones y Dorian cerrarán la jornada presentando los nuevos temas de su próximo álbum 'La ciudad sumergida'.

Sábado: 'La liga de los indies extraordinarios' arropa a James

El sábado nos espera un almuerzo de lujo con los sonidos americanos de los vallisoletanos Arizona Baby, la dulzura de la británica Alondra Bentley y el exquisito folk-pop de Josh Rouse, cantautor estadounidense afincado en España.

La última jornada contará con algunas de las bandas más importantes del indie español. Junto a los consolidados La Habitación Roja (a punto de publicar su séptimo álbum de estudio) y The Sunday Drivers se irán alternando algunos de los grupos más sobresalientes del nuevo pop nacional como Second, Catpeople o We Are Standard. La Mala Rodríguez traerá al escenario principal su propuesta 'Ojo con La Mala', con la Original Jazz Orquestra del Taller de Músics de Barcelona.

Feliz retorno a los 90 con James en el Sonorama 2009. La banda de Tim Booth volvió el año pasado tras siete años de inactividad y traerá a Aranda de Duero los temas de su último álbum 'Hey Ma' y clásicos de una larga carrera que arrancó en los 80 dentro del sonido 'Madchester'. Una cita imprescindible para una noche que se cerrará con el rock electrónico de los también británicos Infadels.

Junto a las actuaciones en los dos escenarios principales, Sonorama 2009 contará con dos carpas, una para artistas emergentes por donde pasarán entre otros Alex Ferreira, Underwater Tea Party o Jugoplastika y la carpa DJs con la presencia estelar de última hora de Chimo Bayo.