Noche de veteranos ilustres y caras nuevas en la primera jornada del Sonorama

Manos de Topo fueron los encargados de abrir el festival con sus canciones angustioso-humorísticas. Temas como '¿Qué me pasa doctor?', 'Brummel' o 'El cartero' hicieron disfrutar a sus fans, sobre todo a los que en primera fila blandían réplicas baratas de teclados Casio PT-1. Una forma original de comenzar la jornada con una de las bandas más genuinas del pop nacional.

Sin un segundo de descanso saltó a continuación al escenario Ribera del Duero la banda Le Punk. Los de Alameda de Osuna, acompañados en la sección de viento por tres miembros de 'No reply', comenzaron fuerte con 'Así me va' y 'Nacemos solos'. Hicieron vibrar al público con un show canalla que se cerró con sus dos temas más conocidos, 'Te llevo en el corazón' y ¿Quién se acuerda de mí?.

Con la caída de la noche llegó Christina Rosenvinge al escenario principal. La cantautora basó su actuación en los temas de su último trabajo 'Tu labio superior' con algunas aportaciones de su etapa en inglés y clásicos como 'Señorita'. Interpretó al piano en la recta final del concierto 'A contrapelo', 'Eclipse' y 'Toc Toc'. Un directo elegante que confirma su status como vocalista de referencia en España.

Nudozurdo pusieron el toque alternativo a la noche ante un público entregado. Los madrileños, grupo revelación del año para la Unión Fonográfica Independiente, desplegaron su elogiado directo en una actuación en la que no faltaron temas como 'Ha sido divertido' o 'Fóllame otra vez'. Éxtasis entre los fans de la banda cuando empezaron a sonar los acordes de 'El hijo de Dios' al final de su show.

Palabras mayores a continuación con Sr. Chinarro, uno de las bandas más respetados en la música española por méritos propios. Antonio Luque, que estuvo rebautizando toda la noche sus canciones con referencias bíblicas, ofreció un directo impecable en el que sonaron muchos de los temas de sus últimos discos, 'El mundo según' y 'Ronroneando'.

En la recta final estuvieron presentes los sonidos americanos de Depedro. La banda de Jairo Zavala aportó lo mejor de su repertorio con una buena ración de blues, boleros, aires de la frontera y letras cargadas de sentimiento.

En los festivales ocurren cosas sorprendentes, como que un público mayoritariamente indie coree de principio a fin los diez temas del 'Échate un cantecito', álbum de Kiko Veneno publicado en 1992. Debe ser que el gusto por lo sencillo y bien hecho es universal. Así terminaba la primera noche de este Sonorama 2009.