Sonorama, el festival de los festivaleros

Durante estos últimos años, la presencia de festivales por todo el territorio nacional no hace más que ir en aumento: el Fib Heineken, Bilbao BBK Live, Sonar, Monegros, Festimad o El día de la Música son algunos ejemplos de la creciente estela "festivalera". Prácticamente cada año salen a la luz numerosos festivales de diferentes tendencias: música electrónica, rock, pop e incluso étnica. Dentro de esta ola de festivales, también se enmarcan nuevas propuestas en otros ámbitos, como el del cine o el teatro, que también van en aumento.

No es coincidencia que en España haya tantos festivales, ya que las condiciones son muy propicias: playas, buen tiempo y ambiente festivo, son factores que atraen a "festivaleros" no sólo de España, sino de otras partes de Europa y del mundo. Pero el factor principal es el cartel: LCD Soundsytem, Jeff Miles, Placebo Depeche Mode, Oasis, Franz Ferdinand o The Killers son una muestra de los artistas que han tocado el pasado mes de julio en nuestro país.

Pero sin duda, el festival más nacional, y más "indie", es el Sonorama. En el cartel de este año hay mucha presencia española con grupos como Vetusta Morla, Catpeople, La Habitación Roja, Mendetz....y también, artistas internacionales como Amy MacDonald, James e Infadels entre otros.

A diferencia de otros festivales que nacen por interés económico, Sonorama surge gracias a la iniciativa de Art de Troya, una asociación cultural sin ánimo de lucro que celebró su primera edición hace ya 11 años. Artistas como Supergrass, Asian Dub Fundation o Los Planetas han sido cartel en años anteriores.

Además de su oferta musical, Sonorama ofrece gran variedad de actividades como el festival de cortometrajes, las jornadas de cata de vinos de Ribera del Duero, el almuerzo en las bodegas el sábado y la piscina, a la que se puede acceder con el abono del festival.

Los próximos días 14, 15 y 16 de agosto la población de Aranda de Duero podría llegar a duplicarse, ya que la afluencia de gente que se espera en la localidad y sus alrededores, es de más de 20.000 personas. Y es por esto que Sonorama es Aranda del Duero, una localidad entera convertida en festival, que ofrece su oferta musical tanto en el recinto ferial como en otras partes del municipio.

Los festivales han pasado de ser conciertos multitudinarios a una nueva forma turismo: camping, música en directo y amigos son factores que para muchos son sinónimo de unas buenas vacaciones. De hecho, cada vez es más frecuente ver a familias paseando por los recintos de los festivales como si pasearan un domingo por el parque, y es que, el ser "festivalero" se ha convertido en una nueva forma de veraneo.