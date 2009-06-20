Un viernes de Sónar repleto de público, música de baile y Grace Jones

La segunda jornada de Sónar 2009 ha estado marcada, primero, por la gran concurrencia de público, y en segundo lugar por el primer Sónar Noche, en el que ha predominado la música de baile y la tremenda actuación de la artista conocida como la Pantera Negra, Grace Jones.

Viernes Día: pop y ritmos árabes

rtve.es no quiso perderse una de las actuaciones más esperadas del viernes, la jovencísima Elly Jackson, de nombre artístico La Roux, que presentó su álbum "In for the kill" a un público en el que destacaban los británicos, como ella. Fue un directo fresco , sin sorpresas, ya que cantó los hits que le han dado popularidad mundial.

Conciertos exclusivos en Radio 3

La carpa de Radio 3, por segundo día consecutivo, organizó pequeños conciertos en exclusiva que serán emitidos en el programa Siglo 21. Los alemanes afincados en Barcelona, Institut Fatima, grupo formado por Paul Rose y Carsten Galle, comenzó más bien tímidamente.

Llama la atención su forma de hacer el directo, con un mando de videoconsola conectado por bluetooth con su ordenador: suben y bajan el volumen, repiten samples, remezclan¿ la cálida respuesta del público hizo que se dejaran la piel en el patio del Centre de Cultura Contemporània de Barcelona.

También actuaron Dom, un DJ canario que ofreció una excelente sesión, seguido de Filastine. Es un músico autodidacta de EEUU, que tiene un proyecto individual desde hace cuatro años, después de recorrer el mundo con una marching band relacionada con movimientos anti globalización.

Tradición con ritmos pop

Omar Souleyman

era una de la grandes apuestas de los organizadores de Sónar 2009. Se trata de un conocido artista sirio que canta música festiva folk con influencias pop y árabes. Repitió, haciendo enloquecer al público, su grito conocido como dabke, un uso peculiar de las cuerdas vocales.

Viernes Noche

Los platos fuertes estaban en el recinto de Sónar Noche. El equipo de rtve.es llegó a la actuación de Grace Jones. La Pantera Negra, que fue icono de los 80, estuvo increíble sobre el escenario. Cantó los temas de su último álbum, Hurricane, y sus grandes éxitos, pero lo mejor fue la puesta en escena.

Sombreros imposibles, un corpiño de cuero, grandes efectos de luz, público sobre el escenario, y hasta un tema entero cantado haciendo hula hop. Vimos a la mejor Grace Jones a ritmo de techno y jungle.

La noche es para bailar

La versión nocturna de Sónar fue fiel a su tradición. Hubo numerosas propuestas destinadas a calentar la noche, desde Mary Anne Hobbs, pasando por James Murphy y Pat Mahoney, (LCD Soundsystem disco set) Buraka Som Sistema hasta Richie Hawtin. Ofrecieron increíbles sesiones que obtuvieron la entrega total del público.