Comienza Sónar 2009, en su versión más electrónica y purista

Sónar 2009 ha arrancado esta mañana en la calurosa y soleada ciudad de Barcelona. Y ha sido precisamente en una primera jornada en la que el festival de música avanzada y arte multimedia se presenta únicamente en su versión de día.

El festival ha comenzado oficialmente a las 12 de la mañana, con actuaciones en dos de sus cuatro escenarios. Sin embargo, el público se ha ido dejando ver a partir de la hora de comer. En la primera jornada se están presentando actuaciones de electrónica más purista, como la del barcelonés Néboa, que ha congregado a bastantes incondicionales en el SonarHall. Ha sorprendido con samples grabados en directo y curiosos audios, como chistes del humorista catalán Eugenio.

El grueso de las actuaciones comenzaba a las 16 horas. Jeff Mills ha empezado a pinchar, puntualísimo, en la zona de césped artificial, el escenario principal del Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona, llamado SonarVillage. El DJ ha pinchado una sesión de música de sus inicios en Detroit, cuando era conocido como The Wizard. El calor no ha impedido que numeroso público bailara y aclamara al mago de Detroit.

Otras de las actuaciones esperadas de este Sónar de Día son las del finlandés Luomo, que trae una sorpresa que hemos conocido hoy. Con él cantará Jake Shears, de Scissor Sisters. Le sucede SV4/Michna, que promete ser una de las sensaciones de este primer día, así como la representación africana de Konono Nº1 o Mulatu Astatké que actuará con la formación de jazz The Heliocentrics.

RTVE.es se centrará en las actuaciones de Joe Crepúsculo, Filastine e Institut Fatima, grupos asentados en España y que están muy implicados en esta edición de Sónar.