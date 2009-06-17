"Pretendemos que Sónar sea un festival de descubrimientos"

Enric Palau es uno de los co-directores del Festival Sónar, que se celebra los días 18, 19 y 20 de junio en Barcelona. rtve.es ha charlado con él.

rtve.es. Ya van 16 ediciones de Sónar, pero, en un año de crisis, ¿es complicado mantenerse?

Enric Palau. Yo creo que hay una fidelidad de público. La gente acude regularmente al Sónar y no es sólo para amantes de la electrónica, algunos vienen por motivos profesionales. El público confía en descubrir nuevas tendencias y nuevos proyectos vinculados a la tecnología. La crisis existe porque se nota que ha descendido el sponsoring privado, pero estamos vendiendo las entradas a un ritmo similar al de otros años. Además, cerca de 40% del público es internacional.

rtve.es. En la actual edición los cabezas de cartel no son de la más absoluta actualidad. ¿Preferís apostar por la experimentación, por la electrónica más pura?

E.P. En Sónar predomina un número importante de nuevas propuestas, algunas nuevas, otras no tanto. Pretendemos que sea un festival de descubrimientos. Hay algunos nombres que resaltan, propuestas claras como Grace Jones, Orbital y Animal Collective. En el cartel también encontramos grupos interesantes como Fever Ray, Crystal Castles o clásicos como Richi Hawtin, que este año twitteará durante su actuación para que el público sepa cuáles son los temas que está pinchando.

rtve.es. Como el año pasado, hay presencia de artistas africanos, incluso repite Buraka Som Sistema, y traéis a uno de los reyes del raï, a Omar Suleyman. ¿Es una vuelta a los orígenes?

E.P. Me gusta que me hagas esa pregunta. Omar es como una prueba, queremos ver la reacción del público, ya que es un artista que hace música tradicional festiva, con connotaciones de otras músicas electronicas de baile. Konono Nº1 por fin actuará. El año pasado tuvieron un problema con el visado, pero este año ya está solucionado y cerrarán el jueves día. En Sónar también hemos dado cancha a artistas como MIA, Diplo... apostamos por sonoridades globales tradicionales que también se usan en la música occidental, está bien volver a los orígenes.

rtve.es. ¿Sónar 2009 es más purista?

E.P. Hay propuestas de gran influencia electrónica, como Orbital, Buraka Som Sistema, Moderat... Hemos concentrado el purismo sonoro en el hall del CCCB, con una línea visual, con artistas que se apoyan en trabajo visual como Quayola o Ryoichi Kurokawa. Alva Noto es purismo absoluto, igual que Richie Hawtin. Son artistas militantes, cuyo proceso estético se acerca a la tecnología.

rtve.es. ¿Por qué Sonar Kids? ¿El público de los primeros años de Sónar ha empezado a tener hijos?

E.P. Sí, de verdad ha ocurrido. Ya llevan tiempo teniendo hijos y en las ediciones anteriores había público que venía con sus niños. Nos llevaba de cabeza pensar qué hacer, ya que los niños interactúan de forma muy espontánea y están muy abiertos a las propuestas musicales. Intentamos que los niños sean los protagonistas, acompañados por sus padres. Los artistas también están muy interesados en Sónar Kids, Laurent Garnier, Miqui Puig, La Mala Rodríguez, Beardyman...

rtve.es. ¿Qué es lo que más te apetece ver del cartel de este año?

Hay una sesión que hará Jeff Mills, un clásico del festival, en la que le hemos convencido de que recupere su alter ego de The Wizard, como DJ en el Detroit de los 80. También hay propuestas de la escena nacional muy interesantes y artistas como Nikka, Penca Catalogue, Micachu The Shapes, tengo muchas ganas de verlos. El viernes noche me gustaría ver a Little Boots, una figura del pop electrónico femenino. Hay una "disputa" entre ella y La Roux sobre quién será la nueva diva del pop, pero se las ve muy conscientes y autoras, están implicadas en sus proyectos.