William Ospina se alza con el premio internacional de novela Rómulo Gallegos

La sólida estructuración de los capítulos y del lenguaje así como la ajustada eficacia narrativa y su capacidad de atraer al lector han sido algunas de las razones esgrimidas por el jurado para conceder a William Ospina el XVI Premio Internacional de Novela 'Rómulo Gallegos'. El escritor colombiano con su obra 'El país de la canela' se ha impuesto a otras 274 novelas de una veintena de países.

Es una obra "inspirada en discursos coloniales, los de Fernando González de Oviedo, admirado maestro del personaje narrador queno escatima crudezas en los aspectos mas criticables y brutales de la gesta hispánica sin caer en burdas simplificaciones", ha subrayado el autor.

"Su mensaje supera dicotomías tales como hispanismo e indigenismo y abarca las contradicciones con espíritu humanista, y asienta una ética de respeto a la cultura del otro", ha agregado en la lectura del fallo.

Al leer el veredicto del jurado, alcanzado por unanimidad, la escritora argentina Graciela Maturo ha destacado la alta calidad de las obras presentadas y dijo del libro laureado que "se trata de una lectura interpretativa de los primeros viajes de los europeos por el continente con una fuerte proyección hacia el presente".

La gesta hispánica

El premio fue creado en 1964 por el entonces presidente Raúl Leoni para honrar la obra de Gallegos, autor del clásico costumbrista «Doña Bárbara»Los finalistas y el jurado.

Las otras seis obras finalistas fueron: "La Ceiba de la memoria", de Roberto Burgos Cantor (Colombia), "El profeta imperfecto", de Fernando Butazzoni (Uruguay), y "Bolívar. Delirio y epopeya", de Víctor Paz Otero (Colombia). También "Tratado del amor clandestino", de Francisco Proaño (Ecuador); "Los ojos del huracán", de Berta Serra Manzanares (España), y "La historia que me escribe", de Fernando Trías de Bes (España).

Recuperar la conciencia indígena

El pasado 3 de junio, al presentar en la Feria del Libro de Madrid 'El país de la canela', que aborda la conquista de América, Ospina declaró que con ella se propuso "recuperar la conciencia de los indígenas sobre lo que fue ese choque cultural". Ello, añadió, para arrojar una mirada más compleja de esos hechos sin "maniqueísmo".

Ospina adoptó en su novela la piel de un mestizo, hijo de un español y una indígena, para ofrecer la perspectiva de la conquista de América desde la sensibilidad de alguien que pertenece a los dos mundos.

El jurado

El jurado que eligió la obra de Ospina ha estado presidido por la mexicana Elena Poniatowska y ha contado con la escritora argentina Gabriela Maturo, el ensayista venezolano Humberto Mata, el narrador cubano Miguel Barnet y el poeta venezolano Enrique Hernández De Jesús.

El 2 de agosto se celebrará la entrega oficial del galardón bienal, consistente en una medalla de oro y 100.000 euros, además de la publicación de la obra ganadora en una edición que circulará sólo en Venezuela.

El premio fue creado en 1964 por el entonces presidente Raúl Leoni para honrar la obra de Gallegos, autor del clásico costumbrista "Doña Bárbara" y quien también fue jefe de Estado de Venezuela.

Entre otros galardonados con el premio, que cumple 45 años, están el peruano Mario Vargas Llosa, quien ganó la primera edición en 1967, el Nobel de Literatura colombiano Gabriel García Márquez, además del español Javier Marías, el también colombiano Fernando Vallejo y el mexicano Carlos Fuentes.