01:41

Els transportistes temen que el Govern prohibieixi la circulació dels camions durant el cap de setmana per evitgar les llargues cues registrades a l'autopista.

El Govern estudia prohibir la circulació dels camions durant el cap de setmana a partir del proper pont de Sant Joan. Una mesura que no és nova, donat que ja es va fer servir els diumenges de setembre davant la congestió registrada.

D'altra banda, el Racc ha plantejat la necessitat de prohibir els avançaments dels vehicles pesants durant les franges horàries de més trànsit i en els trams més sensibles davant l'increment de la mobilitat arran l'aixecament dels peatges a les principals autopistes com l'AP-7.

Unes propostes que no han agradat gens als transportistes, que creuen que se'ls assenyala injustament. Expliquen que des de fa 4 anys, ells estan obligats a circular per l'AP-7, i que, per tant, no són els culpables de les congestions que es viuen a l'autopista. Recorden que el 2018 ja els van obligar a circular per l'autopista i ara que és gratuït consideren injust que els obliguin a estar aturats.

El president del Gremi de Transports i Logística de Catalunya, Antonio Martínez, diu que la proposta del Govern que els camions no circulin els caps de setmana per l'AP-7 no només perjudicaria els camioners, sinó que faria mal a l'economia. Martínez adverteix que el 70% de les exportacions surten del país a través d'aquestes vies i que aturar-los el dissabte a Tarragona suposaria arribar a destinació dos dies més tard. En aquest sentit, afegeix que hi ha alternatives per millorar el trànsit, com més controls policials per evitar males conductes de conducció, o carrils especials per a transportistes | Guillem Vives