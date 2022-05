10:14

Las frutas y verduras que comemos tienen una apariencia excelente pero quién no ha escuchado aquello de que ya no saben ni huelen como las de antaño. ¿Es verdad que las nuevas variedades, la manipulación, el transporte y la conservación en cámaras frigoríficas hacen que pierdan gusto y olor o estamos ante uno de esos mitos nostálgicos de un pasado que no coincide con la realidad? Hemos entrevistado a Pilar Gema Rodríguez, doctora en Química y profesora de Didáctica de las Ciencias Experimentales en la Universidad de Córdoba, para conocer cómo es el proceso de maduración y los factores que intervienen.