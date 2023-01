08:07

En esta semana pos navideña, el tiempo se mantiene estable en la mayor parte de España con ambiente soleado y temperaturas suaves durante el día que pueden superar los 20 grados en el área mediterránea. Sin embargo, a más de 200 millones de kilómetros, el clima en Marte no resulta tan acogedor. La temperatura media ronda los -55º C y los vientos, aunque no son huracanados, son frecuentes y levantan remolinos de polvo. La predicción meteorológica en el planeta Rojo es posible gracias al instrumento MEDA, a bordo del róver Perseverance, que está a punto de cumplir un año marciano, equivalente a 687 días terrestres, recorriendo el cráter Jezero. Esta estación ha sido diseñada y fabricada en nuestro país y en “Más cerca” (Radio 5) hemos hablado con José Antonio Rodríguez Manfredi, investigador principal del instrumento MEDA en el Centro de Astrobiología (INTA/CSIC).