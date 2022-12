53:41

Especial informativo con algunos de sus compañeros y allegados

El cantautor Joan Manuel Serrat se despide de los escenarios tras casi 60 años de carrera con un concierto en Barcelona . En el informativo 24 horas de RNE, le rendimos homenaje y repasamos su trayectoria con algunos de sus compañeros y allegados. Conversamos con el comunicador, escritor y músico David Escamilla, ahijado del cantautor: "Serrat para mí es como un segundo padre [...] Siempre ha estado a mi lado y yo siempre le he seguido". También interviene su pianista y arreglista Ricardo Miralles, quien afirma que "es muy gratificante trabajar sobre melodías tan inspiradas como las que hace Joan Manuel". El escritor Luis García Gil escribió Serrat y los poetas, un libro que aborda la poesía de los grandes autores a los que Serrat musicó: "Yo le daría el Premio Cervantes porque ha hecho canciones que son absolutos poemas". Para Pilar Socorro, directora del programa España.com de Radio Exterior, no deberíamos conformarnos con el Cervantes si a Bob Dylan le dieron un premio Nobel. "De repente surge este catalán que nos hizo amar una lengua que no conocíamos, pero que entendíamos casi todo", añade.