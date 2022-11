13:11

Joan Mena, diputado de En Comú Podem, miembro de la Comisión de Interior

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha insistido en el Congreso que en la tragedia de Melilla del pasado 24 de junio no hubo muertos en territorio español. El diputado de En Comú Podem Joan Mena, miembro de la Comisión de Interior, ha afirmado en RNE que "es más necesaria que nunca esa comisión de investigación". Asegura que el ministro Marlaska contradice las imágenes que visionaron los diputados de Interior, así como las investigaciones periodísticas al respecto: "Demuestran que ha habido muertos en territorio español, devoluciones en caliente y falta de atención sanitaria". Con todo, no responde a si sumarían sus votos en la Mesa con los del PP para que la comisión saliese adelante y mantiene la insistencia sobre el PSOE. "Lo que queremos es un ministro de Interior progresista y no que pueda ser confundido con las actitudes de la derecha", añade.