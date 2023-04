"No creo que haya protestas por la imputación de Trump"

05:00

Un gran jurado de Manhattan ha imputado al expresidente de Estados Unidos Donald Trump por pagar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels para que no contara su relación con él, según han adelantado medios estadounidenses como el diario The New York Times y la CNN, que citan a fuentes familiarizadas con el caso.

Este caso es el "más flojo", legalmente hablando, que rodea a Trump: "Sinceramente espero muy poca protesta y movilización porque es una cosa ridícula", ha explicado en 24 horas de RNE el profesor de Ciencia Política en la Universidad de Georgetown, Josep M. Colomer. "Después de este caso se rompe el precedente y se abre la puerta para otros que vienen". "Puede darse un proceso acumulativo que liquide políticamente a Trump", ha explicado.