La Policía Nacional y Sanidad de Castilla y León (SACyl) han iniciado una investigación por un error en la identificación de dos pacientes del Complejo Asistencial Salmantino descubierto tras la muerte de uno de ellos, según ha podido saber RTVE.

La denuncia ante las autoridades la ha puesto la familia de uno de los perjudicados y podría estar relacionado con el intercambio de las pulseras de los pacientes. Las primeras informaciones sobre los hechos apuntan a que la confusión fue descubierta cuando el cadáver de uno de los enfermos llegó al tanatorio. El Defensor del Paciente también ha anunciado que interpondrá una denuncia ante la Fiscalía.

Se tomarán medidas para "reforzar la prevención y seguridad"

La Gerencia Regional de Salud de Castilla y León ha indicado en un comunicado que se adoptarán las medidas adicionales que resulten necesarias para "reforzar la prevención y la seguridad de los pacientes".

Asimismo, han reiterado su compromiso con la seguridad del paciente, la calidad asistencial y la mejora continua, garantizando en todo momento la confidencialidad y los derechos de las personas afectadas.

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado este martes la petición de comparecencia del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, en las Cortes para que explique qué ha ocurrido. Para el portavoz adjunto y procurador por Salamanca, Fran Díaz, es necesario que el consejero dé explicaciones "urgentes" acerca del "grave caso" y "la grave confusión" que se ha producido por el error.