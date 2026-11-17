La red de comunicaciones interna de la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, que contiene información altamente clasificada, ha sufrido una caída este martes. Horas después de que tuviese lugar el incidente, la agencia ha confirmado mediante un comunicado que se había producido, durante unas tareas rutinarias de mantenimiento, la "degradación temporal" de su red. No obstante, la NSA ha asegurado que sus "capacidades críticas para el cumplimiento de sus misiones" han permanecido plenamente operativas.

Previamente, la CNN había afirmado que no existen hasta el momento evidencias de "un ciberataque" contra la NSA Net que permite a los empleados intercambiar información sensible.

El incidente se produce en un contexto de preocupación tras varios problemas tecnológicos a nivel nacional: un fallo en el sistema aéreo de Estados Unidos el pasado viernes y los problemas que denunciaron varios usuarios este lunes para acceder a los servicios de algunos de los principales bancos del país.

La aerolínea estadounidense United Airlines también informó este lunes de un problema tecnológico que provocó problemas en los vuelos con salidas programadas a nivel nacional.

Además, la semana pasada también se produjo una interrupción del servicio de correo electrónico de Microsoft.

La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias de Estados Unidos (FEMA, sigla en inglés) ha realizado este martes una prueba nacional para evaluar los procedimientos de alertas oficiales de emergencia. Este tipo de simulacros suele ser habitual a nivel estatal, aunque no se realizaba uno de alcance nacional desde 2023 y en esta ocasión no incluirá la alerta por teléfono móvil.

La prueba consiste en transmitir un mensaje de prueba por radio y televisión para comprobar que los medios reciben y retransmiten correctamente las alertas oficiales.

Trump resta importancia a las interrupciones

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha restado importancia a estas interrupciones y ha afirmado que este tipo de problemas son inevitables. "Cuando eres grande y poderoso, y tienes todo el dinero, ocurren cosas así. No pasa nada, todo está bien", ha comentado Trump a los periodistas en Manila, donde asistía a la conferencia económica de la ASEAN.

Sobre el incidente del viernes, que obligó a suspender la salida de todos los vuelos de Estados Unidos durante más de cuatro horas, la Administración Trump atribuyó el problema a una inestabilidad en sus sistemas de comunicaciones y radares. Según la FAA, el incidente provocó la cancelación de unos 12.462 vuelos, aunque no todos estuvieron directamente relacionados con la suspensión nacional.

También el secretario de Estado, Marco Rubio, ha desechado que haya evidencias de que todos estos incidentes estén relacionados entre sí ni con agentes maliciosos externos.

"Es probable que esta serie de fallos tecnológicos se deba a problemas derivados de actualizaciones de sistemas", ha indicado este martes Jay Clayton, director de Inteligencia Nacional de EE. UU., en una entrevista con Fox Business. "No observamos indicios de un ciberataque coordinado... Tampoco vemos señales de actividad patrocinada por algún Estado. Podemos estar bastante seguros de ello", ha afirmado Clayton.

Atribuye la interrupción a la implementación de parches destinados a corregir una vulnerabilidad en PHP —descubierta el mes pasado mediante el uso de IA—, un fallo que podría permitir a los piratas informáticos tomar el control de servidores de forma remota.

"Todo el mundo es consciente de que es necesario actualizar sus sistemas; sin embargo, durante este proceso, en algunos casos los sistemas no se restablecen como deberían. Además, a veces los sistemas deben transferir procesos a otros, y estas transferencias no siempre se completan según lo previsto", ha explicado Clayton en el programa Claman Countdown de Fox Business.