Los clubs de lectura de las librerías cuidan la cantera de lectores

La lectura fue primero una actividad de grupo, una persona leía a las demás versos, textos sagrados o prosa cuando la alfabetización no estaba al alcance de todos. El acto de la lectura individual en silencio también fue posterior a la lectura en voz alta. Alejandro Magno era considerado un ser excepcional porque podía leer sin articular sonido.

En pleno siglo XXI, la lectura vuelve a recuperar su carácter comunitario a través de los clubs de lectura. Al placer individual de sumergirse en un libro se suma el diálogo cara a cara con otros lectores y el disfrute en compañía. Bibliotecas y centros culturales albergan estos clubs, pero también las librerías que estrechan así los vínculos con su clientela y que este viernes celebran su día.

La fecha inicial del Día de las librerías era el pasado miércoles 11 de noviembre, pero al coincidir con la huelga general se ha desplazado la celebración a esta jornada. Nos acercamos a los clubs de lectura de tres librerías Rafael Alberti, Cálamo y Akira Cómics que intentan mantener una comunidad de lectores y lo que es más difícil crear el hábito entre los más pequeños para el futuro.

Academia de lectores

La madrileña Akira Cómics declara las intenciones de sus clubs de lectura con una reveladora cita de Cervantes: "El que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho". Bajo los auspicios del manco de Lepanto, ofrecen una amplia oferta de propuestas para leer en común desde clubs infantiles a otros de novela fantástica dedicados a los adultos.

A la única librería de tebeos con dos premios Eisner, los Oscar del cómic, se le queda pequeño el concepto de talleres o clubs de lectura. Su ambición es mucho mayor y han creado la Academia Akira. Uno de sus responsables, Jesús Marugán, cuenta a RTVE Noticias que son "la única librería de Occidente que ha hecho una cantera al estilo de un equipo de fútbol, de ir haciendo pasar a los niños por distintos estadios de edad y de enganche a la lectura desde cuentacuentos, a club de lectura, charlas que les damos o talleres de dibujar cómic". Actividades que han salido de la librería y también realizan en los colegios

Marugán asegura que "la gente lo aprecia y va aumentando el número de clientes a los que le interesa. Por ejemplo, hoy en día en los cuentacuentos ya movilizamos a 150 niños cada mes en los dos o tres turnos que hacemos". El librero explica que la iniciativa dirigida a los más pequeños surgió de una demanda de los propios clientes que "se han echado novia, se han casado, tienen niños y nos dicen que sus hijos no leen, que no saben qué hacer, siendo ellos muy frikis y muy lectores".

Ante esa situación, Iván Marugán (hermano de Jesús), con una trayectoria de colaborador con oenegés, y con "mucha mano con los niños", decide hacer una cantera para los hijos de los clientes, con "un servicio que lo que va a ir poco a poco conforme se vayan haciendo mayores, empezando desde los cuatro años". Una idea que desde los cuentacuentos ha ido creciendo en estos 16 años.

Viajes literarios

Un empeño que no es nada fácil, desde la Librería Cálamo de Zaragoza, Ana Cañellas confiesa a RTVE Noticias que a petición de los clientes han intentado poner en marcha un club de lectura para adolescentes en tres ocasiones, pero "no ha habido manera". Por fortuna, los talleres de lectura para adultos navegan a toda vela y permiten asomarse a la literatura asiática, el relato breve o viajar por el mundo en 13 libros.

Cañellas comenta que el taller más veterano de su librería comenzó su andadura en 2014 y ha recorrido la obra de autores de países como México, Argelia, Nigeria, Bulgaria, Liechtenstein, Zimbabue, Cuba, Brasil o Tasmania. La vuelta al mundo en 13 libros se realiza en dos periodos de septiembre a enero y de febrero a junio y no se repite ningún país dentro del mismo año.

En este club hay apuntadas unas 65 personas en cuatro grupos, que acuden al establecimiento de la capital aragonesa en distintos días de la semana. El perfil es variado pero predominan las mujeres mayores en un taller "muy entretenido en el que cabe la lectura y la reflexión individual, la puesta en común y ese intercambio entre unos y otros". Con todo, la librera apunta que las personas inscritas consideran "un reto" leerse un libro al mes y a veces acuden a la sesión sin los deberes hechos.

En el caso del taller de Cálamo sobre literatura oriental Seda y Neón, el perfil es un poco más joven con participantes que estudian lenguas como el chino o el japonés.

Del teatro al pensamiento

La Librería Rafael Alberti tenía un club de lectura de poesía haciendo honor a su nombre, pero en la actualidad propone un club de lectura de textos teatrales para una docena de personas, Pasen y lean teatro, una iniciativa que dirige Carlos Rod, el editor de La uÑa RoTa, por segundo año consecutivo.

La responsable de la librería madrileña, Ana Corroto, indica a RTVE Noticias que tenían una variedad de clubs de lectura "antes de que fueran tendencia". El más veterano del establecimiento cumple doce años, empezó siendo el club de la escritora María Tena y "ahora es de narrativa, lo coordinamos Lola Larumbe y yo, un mes cada una, y ahí se lee sobre todo novela y, en algunas ocasiones, vienen los autores o un editor o alguien relacionado con el libro".

Corroto destaca que "lo interesante de este grupo son las lectoras que vienen, porque llevan aquí desde el principio. Aquí todo el mundo dice lo que piensa, nadie se corta nada. Cada una tiene su estilo y su tipo de análisis y luego se van uniendo nuevas lectoras de otras edades u otras generaciones".

El Aula de pensamiento con Cristina Oñoro de la Rafael Alberti aborda libros de no ficción desde la actualidad a la filosofía clásica y "ha generado una comunidad muy fuerte", mientras que el club de viajeros con Patricia Almarcegui va a leer el ensayo Humanismo del árbol, en una sesión que se hará con un traslado real a Cádiz, con visita incluida a la Fundación Ory.

Leer con curiosidad y emoción

En este Día de las librerías, Corroto cree que la mejor manera de animar a la lectura es "compartiendo el entusiasmo por los libros que realmente son importantes para ti o algo que a ti te ha marcado, te ha divertido y te ha emocionado. Tú eso lo lo hablas con la persona que entra por la puerta y que te está diciendo ¿qué puedo leer o qué me recomiendas? Y ahí ya se genera una curiosidad. Yo creo que el punto está ahí, entre la curiosidad y la emoción compartida".

Marugán subraya que "a la gente le gusta esa sensación de compartir en comunidad" una misma afición en un espacio seguro. Apunta que los lectores se involucran mucho y hacen piña "con personas que son absolutamente desconocidas, pero, de repente es como si fueran familia tuya, porque se establecen unos lazos de conexión muy poderosos con cosas que te están apasionando tanto como a ellas. O sea, lo que lo que mola es que se está haciendo un vínculo a través de eso que tanto te ha gustado".

Desde Cálamo, van a hacer un regalo sorpresa a los lectores cuando acudan este viernes a la librería y Cañellas resume su amor a la lectura: "Es que sin libros yo no me imagino realmente la vida. Entonces, no me puedo imaginar que alguien no tenga un libro en su vida".