Anabel Colazo: "'Noche eterna' es una reflexión sobre cómo influimos en nuestro entorno y en los demás"

Anabel Colazo (Espadas, No mires atrás) mezcla fantasía, aventuras, juegos de rol y ecologismo en su nuevo cómic, Noche eterna (La Cúpula), en el que narra la historia de Noa, un joven repartidor que vive en un mundo donde la caída de un meteorito ha sumido todo en la oscuridad y la gente se ha resignado a vivir en una noche eterna en la que, además, acechan unas enormes serpientes. Cuando Noa se salte las normas y conozca a un joven mago, comenzará una aventura con el destino del mundo en juego.

"Personalmente -nos confiesa Anabel-, me resulta mucho más fácil llegar a las historias y los temas que nos cuentan a través de ficciones que rompan un poco con la realidad, que se adentren en la fantasía. Dicho de otra manera, pienso que para entender el mundo que nos rodea la perspectiva es importante, y es esa distancia la que hace que sienta las cosas más cercanas".

"Por otra parte… Final Fantasy VII es uno de mis videojuegos favoritos: una aventura en la que los personajes protagonistas son eco-terroristas que intentan salvar el planeta, un lugar que la magia y la vida son prácticamente sinónimos. y, por supuesto, es una de las influencias principales de Noche Eterna", confiesa la autora.

Página de 'Noche eterna' (La Cúpula)

"Una reflexión sobre cómo influimos en nuestro entorno"

Preguntamos a Anabel si Noche eterna es una invitación a aceptarnos a nosotros mismos y a los demás: "En el mundo actual nos encontramos conectados continuamente, así que cabría esperar que esto hiciera que los conflictos que nacen del desconocimiento se encuentren mas desdibujados ¿verdad? Sin embargo, a la vez que es algo que nos acerca también crea muchísimas fricciones".

"Yo consideraría Noche Eterna más bien como una reflexión sobre como influimos en nuestro entorno y en la vida de otras personas…y en como esas influencias dan forma a como vivimos, porque puede que nos encontremos atrapados en una vida que no queremos, pero no somos capaces de verlo porque no conocemos otra cosa".

Página de 'Noche eterna' (La Cúpula)

"Un mundo que hace mucho que no ve la luz del sol"

En cuanto al mundo donde se desarrolla la historia, Anabel nos explica: "Se trata de un mundo que hace mucho que no ve la luz del Sol, y las personas se han adaptado a ello precariamente. En ese contexto de crisis una empresa de energía es quién controla los recursos ya que son los que proveen de corriente eléctrica al resto de personas. Estas aceptan la situación de crisis, y en realidad nadie intenta hacer nada por encontrar una solución a la catástrofe. Creo que la analogía es suficientemente explicita".

En cuanto al protagonista, Anabel nos comenta: "Noa es una persona que siempre ha vivido en una lucha constante por sobrevivir, trabaja en lo único que sabe hacer: repartir paquetes en un mundo en el que es peligroso alejarse mucho de casa. No le gusta vivir así, pero no se plantea cambiar su vida porque eso le da sentido. A pesar de tener un trabajo horrible…al menos es un trabajo ¿no?".

Viñeta de 'Noche eterna' (La Cúpula)

En su camino se encontrará con un aliado: "El mago es la razón que se le presenta a Noa para buscar algo mejor, algo que realmente quiera hacer. Lo más importante de Luc (el mago) es que tiene su propia fuente de luz, así que se encuentra al margen del sistema. Sin embargo, Luc tiene su propio propósito: intentar encontrar cuál es la razón de que todos se encuentren a merced de esa oscuridad. Por una situación extraordinaria Noa acabará siendo el guía de Luc, y juntos buscarán el origen de la catástrofe".

En cuanto a las serpientes que acechan en la oscuridad, Anabel nos comenta: "Las serpientes son una amenaza durante casi toda la historia, pero los protagonistas acaban descubriendo otra realidad sobre esos seres. Son animales que encarnan muy bien algo que parece una amenaza pero en realidad no lo es, del mismo modo en que generan mucho rechazo a la gente pero nunca te harían daño si no las molestas, y desde luego no intencionalmente. Personalmente, me encantan las serpientes y tenia muchas ganas de dibujarlas".

Páginas de 'Noche eterna' (La Cúpula)

"Quería que los personajes fuesen más expresivos"

El estilo de Anabel es muy reconocible pero nos comenta que en Noche eterna: "Tenia ganas de probar composiciones de viñetas menos convencionales, y también de intentar que los personajes fuesen más expresivos. Mi influencia más evidente es el manga, y quisiera nombrar dos obras a las que he acudido mucho haciendo este cómic: Mushishi (Yuki Urushibara) y Nausicaä (Hayao Miyazaki). Creo que ambos se alinean mucho tanto temática como formalmente con lo que he querido hacer en Noche Eterna".

Destacar, como en todos los trabajos de Anabel, el uso narrativo del color: "El color ocupa un lugar muy importante en todo lo que hago, y fue algo difícil de resolver en este cómic. Una gran parte de la historia ocurre en un mundo de colores tristes y apagados, algo que me cuesta mucho a la hora de colorear. Me encantan los tonos saturados y estridentes, así que intenté equilibrar eso con el uso del negro, ya que también hay mucha oscuridad. La verdad, mientras lo hacía tenía muchas ganas de llegar al tramo final de la historia para poder colorear con soltura".

Páginas de 'Noche eterna' (La Cúpula)

En cuanto a las preguntas que le gustaría que se planteara el lector, Anabel nos comenta: "Recuperando la idea de cómo lo que nos rodea da forma a quienes somos, me gustaría que hubiese una reflexión a este respecto. Conectar con personas que nos hacen felices e intentar salvar el mundo de una crisis medioambiental puede parecer una fantasía, pero la situación que vivimos no es tan distinta".

En cuanto a sus proyectos, Anabel asegura: "La verdad es que siempre estoy escribiendo un cómic, aunque el que me ocupa actualmente está demasiado verde todavía. Puedo prometer más fantasía, sigue siendo mi género favorito para acercarme a los temas".