El líder de una secta que promovía el ayuno hasta la muerte es declarado culpable del asesinato de 190 niños en Kenia

Un tribunal de Kenia ha declarado culpable este lunes al líder de una secta cristiana y 28 coacusados por cargos de asesinato vinculados a la muerte de 190 niños y un adulto en la 'masacre de Shakahola', en la que más de 400 personas ayunaron hasta morir para reunirse con Jesucristo.

La jueza Diana Kavedza-Mochache, del Tribunal Superior de la ciudad costera de Mombasa (sureste), ha emitido entre gran expectación ese fallo contra el pastor Paul Nthenge Mackenzie, que se había declarado inocente junto con sus coacusados, y adelantó que dictará sentencia el próximo 6 de noviembre.

El caso se remonta a 2023, cuando el hallazgo de decenas de fosas comunes en el bosque de Shakahola (más de 320 hectáreas en el condado de Kilifi, en el sureste del territorio) conmocionó al país, después de que Mackenzie incitara y forzara a sus seguidores a someterse a ayunos extremos, hasta la muerte, con la promesa de encontrarse con Jesucristo antes del fin del mundo.

En una audiencia de más de ocho horas en la que citó en varias ocasiones versículos bíblicos y recurrió a la teología para desbancar las enseñanzas del condenado, la magistrada ha subrayado que "la conducta mostrada por los menores (en la finca) demuestra claramente que su instinto de supervivencia no desapareció".

"Los hallazgos patológicos, que indican que un grupo de menores falleció como consecuencia de un homicidio directo (...), corroboran que el régimen de ayuno les fue impuesto de manera obligatoria", ha apuntado.

Kavedza-Mochache ha recordado que las muertes en Shakahola no se produjeron solo por ayuno voluntario, sino también, cuando las personas se resistían, con "violencia homicida", mediante asfixia, estrangulación o por traumatismos craneales.

"En un ayuno religioso voluntario ordinario, la persona conserva la autonomía para finalizar el ayuno. En este caso (...), quienes buscaban comida o agua eran castigados, aquellos que intentaban irse eran perseguidos, golpeados y encerrados y los niños que se resistían eran sometidos a la fuerza", ha aseverado la magistrada.

La jueza del Tribunal Superior de Kenia, Diana Kavedza Mochache EFE/EPA/STRINGER

"Una secta" Asimismo, la jueza ha confirmado que la Good News International Church (Iglesia Internacional de las Buenas Nuevas) de Mackenzie era "una secta", ya que "reunía todas las características de una secta apocalíptica o del fin del mundo". "Las pruebas que constan en el expediente demuestran que Mackenzie acogía a sus seguidores con una atención intensa, una escucha profunda y un fuerte sentido de comunidad, pero, con el paso del tiempo, esto se convirtió en un control estricto, aislamiento de sus familiares, el abandono de la asistencia a las escuelas y hospitales y una restricción de la libertad", ha señalado. Según la jueza, los seguidores de Mackenzie "perdieron su sentido de identidad" y acabaron siendo "emocionalmente dependientes" de él, bajo la "esperanza engañosa" de que iban a reunirse con Cristo. La magistrada ha destacado que "varios pasajes bíblicos fueron invocados para respaldar esa propaganda" y acusa al pastor de "malinterpretar de manera deliberada las escrituras".