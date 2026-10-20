La provincia de Alberta rechaza iniciar el proceso para celebrar un referéndum de independencia de Canadá

Los habitantes de la provincia de Alberta ha votado mayoritariamente a favor de seguir formando parte de Canadá y han rechazado iniciar el proceso para celebrar un referéndum de independencia.

Los primeros resultados de la consulta celebrada este pasado lunes muestran, según la radiotelevisión pública CBC, que más del 76 % de los votantes están a favor de seguir formando parte de Canadá, mientras que el 23 % desearía una votación vinculante sobre la posibilidad de la secesión.

"El 19 de octubre, los habitantes de Alberta tomaron una decisión clara. Eligieron unidad, construir juntos, y cuidar unos de otros", ha celebrado el primer ministro canadiense, Mark Carney, en un comunicado difundido por sus redes sociales. "Sobre todo, los habitantes de Alberta eligieron Canadá", ha añadido.

La primera ministra de Alberta, Danielle Smith, que defendía que la provincia permanezca en Canadá, también ha mostrado su satisfacción.

CBC News informa de que la participación ha sido muy alta entre los americanos nativos. Los pueblos nativos, conocidos en Canadá como Primeras Naciones, se oponían también a la independencia de Alberta porque los tratados con Ottawa son anteriores a la creación de la provincia, informa Reuters.