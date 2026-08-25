Mallorca torna a tenir llet pròpia gràcies a la vaqueria Sa Vinya
- Produeixen llet fresca i, asseguren, no hi ha punt de comparació amb la industrial ni en gust ni en textura
- És una sortida pels petits productors de Mallorca
Fa mesos que a Mallorca no es pot comprar llet mallorquina, i encara fa més temps que és impossible trobar-ne de fresca produïda a l'illa. Ara, una vaqueria de Campos n'ha començat a envasar i vendre. Els propietaris de la granja Sa Vinya, que fins ara només feien formatge, s'han llançat a l'aventura de la llet fresca. Diuen que no hi ha punt de comparació amb la industrial ni en gust ni en textura.
Sa Vinya, llet fresca mallorquina
Ja es pot comprar llet fresca pasteuritzada mallorquina. Una vaqueria de Campos ha decidit comercialitzar-la, creuen que és una iniciativa que beneficia al consumidor, i també pot ajudar als petits productors de llet que queden.
Són les vaques de sa Vinya, una de les vuit explotacions lleteres que queden avui en dia a Mallorca. Al capdavant d’aquesta aquesta vaquería, els germans Bennassar, que fa tres anys quan es quedaren sense compradors per la llet començaren a fer formatge, per no tancar i matar els animals. Ara fan una passa més, han decidit comercialitzar llet fresca pasteuritzada.
És llet recent munyida que passa per un senzill procés de pasteurització, i que com diu en Toni, s'ha de consumir molt aviat. La solució, diu, és congelar-la, igual que es fa amb la llet materna.
Segons na Cristina, apassionada de les vaques i de la seva feina, aquesta llet no té res a veure amb cap altre llet.
Els germans Bennassar creuen que la seva iniciativa no només beneficia al consumidor, que pot tornar a beure llet com la d'abans, sinó que també pot ajudar als pocs productors que encara queden. Per ara, venen la llet fresca directament a la vaqueria, i també es pot trobar en alguns punts de venda.