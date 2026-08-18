La Sandía de Velada: un sabor toledano imprescindible en verano

Una sandía que los castellanomanchegos no se pueden perder en verano. Los vecinos del pueblo de Velada, en Toledo, nos aseguran que el sabor de esta fruta cultivada en su municipio es diferente al resto. Destacan su especial dulzura y su textura más arenosa. Su interior no es lo único que llama la atención, porque si la ves a simple vista, su tamaño probablemente te sorprenda. La media de su peso está en los 15 kg. No obstante, algunas pueden llegar hasta los 25 kg.

El secreto de la sandía de Velada Puede parecer magia, pero el secreto está bajo nuestros pies. "La clave de la sandía de Velada reside en su tierra, porque llegan los meses de julio y agosto y sigue habiendo humedad", afirma Eugenio, propietario de un sandiar en Velada. "Básicamente no se riega. Esa es la principal característica que la diferencia de otras sandías. Aunque no se riegue tiene más agua que el resto y un dulzor diferente, más natural", añade. Eugenio aprendió el oficio del campo de la mano de su padre. Su precursor, también Eugenio de nombre, le enseñó a entender la tierra, cómo escucharla y cómo trabajarla. "A los siete años yo ya estaba cultivando con mi padre. Ahora lo echo mucho de menos, me acuerdo de él cada día", nos confiesa. La realidad, dice Eugenio, es que este oficio es totalmente vocacional. Es un trabajo muy costoso y duro, que tienes que "mamar" de pequeño. "Por mucho que intentes aprender o interesarte, si no lo has vivido en tu infancia, no vas a saber hacerlo", acaba diciendo. Eugenio Bernabé, propietario del sandiar, explicándonos cómo cultiva RTVE.es