El plus d'insularitat de les Balears s'equipara al de Canàries
- El plus d'insularitat dels funcionaris de l'estat arribarà fins a gairebé els 700 euros mensuals. Dependrà de l'illa i de cada categoria professional, però s'equipara al complement de les Canàries.
- A més, s'hi sumaria un complement per trienni per tractar de fidelitzar.
Després de més de vint anys de reivindicacions, el plus d'insularitat dels funcionaris de l'estat de les Balears s'equipara al de les Canàries. De mitjana, a Mallorca augmentarà més de 60 euros, tot i que dependrà del grup professional. Inspectors o tècnics superiors arribaran als 214 euros mensuals. El grup més nombrós, el C1, que correspon als administratius, arribarà als 144 euros.
"No evitarà la situació que patim, del fet que els treballadors no volen venir a les Balears. I quan venen, els pocs que venen, de seguida estan desitjant marxar", declara Fernando Martorell, del sindicat UGT.
Més compensació a Menorca i les Pitiüses
A Menorca, Eivissa i Formentera l'increment és molt superior, amb 300 euros més de mitjana al mes. La categoria més alta rebrà una compensació per residència de gairebé 700 euros. I el més baix, els treballadors de manteniment, tendran un plus de 263 euros, més que els alts funcionaris de Mallorca.
"Sí que pensem que farà aquest efecte, perquè cal recordar que la indemnització per residència no és de caràcter retributiu, sinó compensatori", recorda Martorell.
Durant els sis mesos vinents, els sindicats tenen el compromís de continuar negociant per tractar d'unificar taules. UGT vol el mateix complement per a totes les categories. Aquest plus es començarà a cobrar a partir d'aquest mes de juliol i beneficiarà a les 11.000 places de funcionaris de l'estat de les illes, tant de sanitat com educació, justícia o policia nacional. Tot i que a la pràctica, només 7.000 estan cobertes el dia d'avui. Els funcionaris que poden, parteixen. "Per a nosaltres aquesta equiparació arriba tard", lamenta Martorell.
A més del plus d'insularitat també s'hi sumarà un increment per trienni, d'una mitjana de 30 euros, per tractar de fidelitzar als treballadors de l'estat.