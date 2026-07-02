El 13,87 de Teresa Comellas, la millor nota de Selectivitat a les Illes
- El Govern reconeix l'esforç dels 20 alumnes amb les millors qualificacions a les PAU
- L'alumna, de l'IES Josep Maria Quadrado de Ciutadella, ha reivindicat l'escola pública i en català
El Govern ha reconegut aquest dijous l'esforç dels 20 alumnes de les Illes que han tret les millors notes a la Selectivitat. La més alta ha estat la de Teresa Comellas, de l'IES Josep Maria Quadrado de Ciutadella. Ha tret un 13,87 i vol estudiar Física i Matemàtiques a Cantàbria.
Reivindicació de l'escola pública i en català
"Tenim molta sort de gaudir de l'ensenyament públic i en català, un dret que, malauradament, encara no està garantit per tothom". Són les paraules de Teresa Comellas, qui ha tret la millor nota de les Balears a les Proves d'Accés a la Universitat: un 13,87. Vol estudiar Física i Matemàtiques a Cantàbria. "El que ha hagut de lluitar la gent abans que jo és quelcom pel que he d'estar agraïda", ha detallat.
Un orgull, el d'avui, també per les famílies. "Ella sempre ha gaudit aprenent", confessa Carme Camps, mare de Teresa.
Aquest dijous el Govern ha reconegut l'esforç d'una vintena d'estudiants de les Illes amb les millors notes a Selectivitat. Sofia Cardona, de l'IES Sa Serra, té la millor nota d'Eivissa: 13,16. Vol estudiar Història i Relacions Internacionals a Sevilla. El secret per treure les millors qualificacions? "He hagut de deixar les xarxes socials i m'he planificat molt", detalla Cardona.
Hi coincideix Carlos Fuentes, del Col·legi Lluís Vives, la millor nota de Mallorca amb un 13,53 que li valdrà per estudiar Dret i Relacions Internacionals a Madrid. "Me les vaig desinstal·lar, a vegades són complicades perquè perds el temps i no te n'adones", diu.
Enguany, el Govern ha convocat els Premis a l'Excel·lència Acadèmica: 600 euros per als vint estudiants amb les millors notes d'accés a la Universitat.