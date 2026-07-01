El GOB acudirà als tribunals per frenar el trasllat de fems d'Eivissa
- Eivissa està pendent de la firma del conveni amb el Consell de Mallorca per a començar el procés
- Tot i el recurs del GOB, els governs defensen que el projecte pilot és imminent
El GOB acudirà als tribunals per frenar el trasllat de fems d'Eivissa a Mallorca. Ho farà amb un contenciós administratiu, per un defecte de forma en l'adjudicació del contracte del transport del fems d'Eivissa a Mallorca. El GOB calcula que es podrien superar les 80.000 tones de fems a l'any.
80.000 tones de fems a l'any
"Es vol transportar a granel", denuncia la portaveu del GOB, Aina Lleuger. Una veintena d'associacions ecologistes i veinals denuncien el risc ambiental i sanitari, per als vessaments en la ruta, les cendres de la planta incineradora , a més de més mal olor.
També denuncien l'esgotament prematur de Son Reus pels fems importats. "És un problema que realment l'han creat ells mateixos, perque a Eivissa no té un plan director sectorial així com toca", assegura Joan Mateu, portaveo de la associacio de veins de Sa Garriga, a Palma.
Demanen que els 50 milions d'euros previstos pel Govern es destinin a complir la normativa europea i implantar la recollida porta a porta a l'illa d'Eivissa en lloc d'agreujar el problema a Mallorca.