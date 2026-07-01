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Medi ambient

El GOB acudirà als tribunals per frenar el trasllat de fems d'Eivissa

  • Eivissa està pendent de la firma del conveni amb el Consell de Mallorca per a començar el procés
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El GOB acudirà als tribunals per frenar el trasllat de fems d'Eivissa
El GOB acudirà als tribunals per frenar el trasllat de fems d'Eivissa
RTVE Balears

El GOB acudirà als tribunals per frenar el trasllat de fems d'Eivissa a Mallorca. Ho farà amb un contenciós administratiu, per un defecte de forma en l'adjudicació del contracte del transport del fems d'Eivissa a Mallorca. El GOB calcula que es podrien superar les 80.000 tones de fems a l'any.

80.000 tones de fems a l'any

"Es vol transportar a granel", denuncia la portaveu del GOB, Aina Lleuger. Una veintena d'associacions ecologistes i veinals denuncien el risc ambiental i sanitari, per als vessaments en la ruta, les cendres de la planta incineradora , a més de més mal olor.

Un camió entrant a la central tèrmica de Son Reus RTVE Balears

També denuncien l'esgotament prematur de Son Reus pels fems importats. "És un problema que realment l'han creat ells mateixos, perque a Eivissa no té un plan director sectorial així com toca", assegura Joan Mateu, portaveo de la associacio de veins de Sa Garriga, a Palma.

Demanen que els 50 milions d'euros previstos pel Govern es destinin a complir la normativa europea i implantar la recollida porta a porta a l'illa d'Eivissa en lloc d'agreujar el problema a Mallorca.

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