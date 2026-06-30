L'antiga presó de Palma es transformarà en un coliving municipal
- Serà de gestió municipal i per a treballadors esssencials, com metges, policies o investigadors.
- En total tindrà 139 habitacions amb espais compartits com cuina, sala d'estar o espais verds.
L'antiga presó de Palma es transformarà en un coliving municipal. Aquest és el projecte per l'espai que va ser desallotjat fa unes setmanes, i que ara l'ajuntament ha tancat i vigilat perquè no es torni a ocupar. Cort pretén aixecar un espai residencial de coliving amb 139 habitacions que es llogaran temporalment a treballadors essencials "com metges, investigadors o professors universitaris", tal com ha assenyalat el batle de Palma Jaime Martínez en la presentació del projecte. Les habitacions seran d'entre 16 i 40 m2 estaran a la primera planta, mentre que a les altres dues hi haurà els espais d'ús compartit com la cuina, sala d'estar, la bugaderia, cuina, gimnàs o espais verds.
Oportunitat per crear habitatge i atraure talent
El consistori veu la recuperació de l'antiga presó com una oportunitat per generar habitatge, un dels principals problemes a les Balears, però també per recuperar patrimoni i atraure talent. Encara no s'ha concretat els criteris que es tindran en compte per accedir a aquests habitatges ni quin serà el preu del lloguer. Es preveu que les obres durin un any i mig des que es liciti el projecte que preveu les demolicions de les torres de vigilància però sí conservar el cos central de l'antiga presó.