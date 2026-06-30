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L'avantprojecte conserva el cos de l'antiga presó, que ara roman tancada i vigilada

L'antiga presó de Palma es transformarà en un coliving municipal

  • Serà de gestió municipal i per a treballadors esssencials, com metges, policies o investigadors.
  • En total tindrà 139 habitacions amb espais compartits com cuina, sala d'estar o espais verds.
L'antiga presó de Palma es transformarà en un coliving municipal
L'antiga presó de Palma es transformarà en un coliving municipal
RTVE Balears

L'antiga presó de Palma es transformarà en un coliving municipal. Aquest és el projecte per l'espai que va ser desallotjat fa unes setmanes, i que ara l'ajuntament ha tancat i vigilat perquè no es torni a ocupar. Cort pretén aixecar un espai residencial de coliving amb 139 habitacions que es llogaran temporalment a treballadors essencials "com metges, investigadors o professors universitaris", tal com ha assenyalat el batle de Palma Jaime Martínez en la presentació del projecte. Les habitacions seran d'entre 16 i 40 m2 estaran a la primera planta, mentre que a les altres dues hi haurà els espais d'ús compartit com la cuina, sala d'estar, la bugaderia, cuina, gimnàs o espais verds.

Oportunitat per crear habitatge i atraure talent

El consistori veu la recuperació de l'antiga presó com una oportunitat per generar habitatge, un dels principals problemes a les Balears, però també per recuperar patrimoni i atraure talent. Encara no s'ha concretat els criteris que es tindran en compte per accedir a aquests habitatges ni quin serà el preu del lloguer. Es preveu que les obres durin un any i mig des que es liciti el projecte que preveu les demolicions de les torres de vigilància però sí conservar el cos central de l'antiga presó.

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