El Benidorm Fest recibe en Ávila el Premio Alcazaba a la Mejor Proyección Artística Musical

El Benidorm Fest ha recibido este lunes el Premio Especial del Jurado a la Mejor Proyección Artística Musical en la XXI edición de los Premios Alcazaba, celebrada en el Palacio de Congresos y Exposiciones Lienzo Norte de Ávila. El reconocimiento pone en valor la evolución del certamen de RTVE, convertido en apenas unos años en una de las principales plataformas de promoción de la música española.

El galardón fue recogido por la directora de Comunicación y Participación de RTVE, María Eizaguirre, y el director del Benidorm Fest, César Vallejo, quienes coincidieron en destacar el crecimiento del proyecto y su impacto en el panorama musical nacional.

Un escaparate para el talento Durante la recogida del premio, María Eizaguirre aseguró que el Benidorm Fest se ha consolidado como "el motor de la industria musical" española, al ofrecer a los artistas una plataforma de proyección y visibilidad que trasciende la competición para representar a España en Eurovisión. En la misma línea, César Vallejo subrayó que el objetivo del certamen es convertirse en "un punto de encuentro para la música española" y en una cita anual capaz de impulsar nuevos proyectos musicales y fortalecer la industria cultural. Ambos destacaron además el trabajo de los equipos de RTVE y de todos los profesionales que hacen posible cada edición del festival.

Del histórico Festival de Benidorm al fenómeno musical actual El Benidorm Fest recoge el testigo del histórico Festival de la Canción de Benidorm, que durante décadas fue uno de los principales escaparates de la música española. Recuperado por RTVE como sistema de selección para Eurovisión, el certamen ha evolucionado hasta convertirse en una plataforma para descubrir nuevos artistas y consolidar carreras musicales. Su repercusión ha permitido que numerosos participantes amplíen su proyección profesional, realicen giras nacionales y encuentren nuevas oportunidades dentro de la industria musical. ““