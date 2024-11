Planas calcula 49.000 agricultores y ganaderos afectados por la DANA y pide la colaboración entre administraciones

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha afirmado en una entrevista en La Noche en 24 Horas que en una "primera estimación" son 49.000 los agricultores y ganaderos afectados por la DANA y unas 70.000 las hectáreas más dañadas por las inundaciones. Por ello, ha recordado el paquete de ayudas anunciado este lunes, que incluye una partida de "444,5 millones de euros dedicados sector primario" y ha pedido la colaboración entre administraciones para solucionar la situación provocada por la gota fría en Valencia y otras provincias.

"Este es un momento de unidad, en el que todos tenemos que trabajar juntos, por un único objetivo, que es, evidentemente, la recuperación. No podemos recuperar a los muertos, por desgracia esa es una perdida inapelable, pero en todo lo que sea reparación y reconstrucción, vamos a poner todos los medios necesarios y todo el tiempo que sea necesario para recuperar las zonas afectas", ha afirmado el ministro, que ha añadido que la gente "quiere que se le escuche" y se le "apoye" y que lo quieren hacer de la mano del Gobierno valenciano.

De hecho, este martes Planas estará en Valencia para reunirse, tal y como ha explicado, con organizaciones agrarias y cooperativas en encuentros en los que también estará presente el Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Generalitat, Miguel Barrachina y que servirán para "explicar las medidas adoptadas hoy por el Gobierno". "No solo va de dinero [...] también de apoyo, de comprensión, de dialogar y buscar soluciones", ha defendido el ministro.

Ayudas directas a 65 localidades de Valencia y 34 de Almería

Planas ha explicado que de las medidas sectoriales anunciadas, 200 millones estarán destinados a ayudas directas para agricultores en 65 localidades de Valencia y 34 de Almería, donde no se han registrado pérdidas humanas, "pero sí daños importantes en la agricultura". Además, 170 millones se dedicarán a la recuperación y la limpieza de caminos rurales e instalaciones de regadío y 10 millones a la reparación o sustitución de maquinaria agrícola dañada. A esto se le suma una línea adicional de créditos ICO MAPA SAECA de 60 millones de euros para agricultores y ganaderos.

"No solo pretendemos compensar y que se recupere la producción de alimentos", ha dicho Planas, sino que también buscan evitar un fenómeno "muy peligroso", particularmente en la Comunidad Valenciana, donde las zonas de cultivo son "periurbanas y en entornos urbanos", y donde esas parcelas puedan quedar abandonadas y constituyan "no solo un problema productivo, también un problema medioambiental". El ministro ha añadido, además, que es difícil calcular el destrozo, ya que los peritos no podían acceder hasta ahora a determinadas zonas.

A la pregunta de si la población cree realmente que los políticos están a su lado tras la catástrofe, Planas ha respondido que "hay que entender que se produzcan situaciones que en condiciones normales no se producirían". Por ello, ha dicho, "hay que entenderlo y hay que mostrar una imagen de unidad", ya que, "lo que la gente nos pide es estar unidos para dar respuestas".